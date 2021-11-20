Солдаты армии-победительницы гордо несут службу в Агдаме

По случаю первой годовщины освобождения Агдама от армянской оккупации был организован медиа-тур

Азербайджанские журналисты получили возможность ознакомиться с условиями в воинской части в Агдаме, со дня освобождения которого от армянской оккупации минул год.

Как заявил заместитель командира батальона Н-ской воинской части капитан Кянан Гурбанзаде сотруднику Report, командированному в Агдам, часть была сформирована в июле нынешнего года.

По его словам, в подразделении созданы необходимые социально-бытовые условия для личного состава. “Для военнослужащих созданы все условия для несения службы. Это позволяет им достойно защищать Родину", - заявил он.

Часть оснащена отопительной системой, когда за окном мороз, в солдатских казармах тепло. Установлена круглосуточная система видеонаблюдения, вся территория части находится под контролем.

По словам К.Гурбанзаде, для досуга и занятий спортом создана спортивная площадка.

Журналистам удалось пообщаться и солдатами, проходящими службу в этой воинской части. “Как отмечал Верховный главнокомандующий, мы разбили врага железным кулаком. Любые новые территориальные притязания в будущем им дорого обойдутся",- заявили солдаты.

Для проверки боеготовности личного состава часть была поднята по тревоге.

Армянские вооруженные формирована были выведены из Агдама и Агдамского района был 20 ноября в соответствии с трехсторонним заявлением, подписанным президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом России Владимиром Путиным. В тот же день подразделения нашей армии вошли в район, в Агдаме был поднят флаг нашей страны.

Фото-видео: Вугар Ханларов