Солдат, завершивший миссию отца-ветерана

Один из героев Отечественной войны, военнослужащий Сияcят Амиров демобилизован из армии

Один из героев Отечественной войны, военнослужащий Сияcят Амиров демобилизован из армии.

Как передает муганское бюро Report, в Джалилабадском районе, откуда родом Амиров, состоялась торжественная церемония приветствия.

Члены семьи, родственники и представители общественности региона присутствовали на церемонии встречи военнослужащего, вернувшегося домой после выполнения священной миссии.

Сиязят Амиров посетил могилы падших боевых товарищей, помолившись за их душу.

С.Амиров родился в селе Сярхадабад Джалилабадского района в семье инвалида войны. Его отец Сейфеддин Амиров был участником Первой карабахской войны. Вступив в войну в 1993 году, в 1994 году он был ранен и вернулся домой. Через три года у него родился сын, который продолжил его миссию в следующей карабахской войне.

Сиясят вступил в Отечественную войну с первого дня. Он принял участие в ряде тяжелых боев и достойно завершил миссию отца-ветерана.

23-летний герой проявил особую храбрость в боях за свободу Физулинского, Джебраильского, Ходжавендского районов и Шуши. За проявленную доблесть он был награжден медалями "За освобождение Физули", "За освобождение Джебраила" и "За освобождение Ходжавенда" Верховным Главнокомандующим Азербайджана.