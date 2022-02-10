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Со времен массовой резни в Малыбейли и Гушчулар прошло 30 лет 

Со времен массовой резни в Малыбейли и Гушчулар прошло 30 лет  00:01
Карабах
10 февраля 2022 г. 00:00
Со времен массовой резни в Малыбейли и Гушчулар прошло 30 лет 

Сегодня годовщина со дня массовой резни в селениях Малыбейли и Гушчулар.

Как напоминает Report, с момента резни прошло 30 лет.

В период с 10 по 12 февраля 1992 года в результате нападения армянских незаконных вооруженных формирований на села Малыбейли, Ашагы Гушчулар и Юхары Гушчулар Шушинского района было убито около 50 мирных этнических азербайджанцев.

В Шушинском районе село Малыбейли и село Гушчулар, население которых составляли азербайджанцы, располагались в горной местности - на плато, близ административного центра района - города Шуша.

В деревнях проживало около 4 000 человек.

С начала карабахской войны эти села стали основными целями армянских вооруженных формирований. С октября 1991 года Малыбейли находился в полной блокаде.

5 февраля вертолет, летавший над деревнями, сбрасывал сельчанам листки с уведомлениями, в которых говорилось, что им дается два дня, чтобы покинуть свои места жительства. Поскольку регион находился в осаде с 1991 года, единственный вход и выход был возможен на вертолете. Последний вертолет, летевший в Шушу, был сбит армянами 28 января.

В полночь 10 февраля армянские вооруженные формирования напали на Малыбейли. Женщины и дети бежали в деревню Гушчулар. Все дома были сожжены. В целом жители обоих сел сражались с врагом до утра.

Именно после резни в селах Малыбейли, Ашагы Гушчулар и Юхары Гушчулар произошли Гарадаглинский, Агдабанский и одна из крупнейших трагедий века - Ходжалинский геноциды, в результате которых были истреблены сотни ни в чем не повинных азербайджанцев.

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Версия на азербайджанском языке Malıbəyli və Quşçular qətliamından 30 il ötür

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