О нас

Со времен массовой резни в Малыбейли и Гушчулар прошел 31 год

Со времен массовой резни в Малыбейли и Гушчулар прошел 31 год Сегодня годовщина со дня массовой резни в селениях Малыбейли и Гушчулар.
Карабах
10 февраля 2023 г. 02:00
Со времен массовой резни в Малыбейли и Гушчулар прошел 31 год

Сегодня годовщина со дня массовой резни в селениях Малыбейли и Гушчулар.

Как напоминает Report, с момента резни прошел 31 год.

В период с 10 по 12 февраля 1992 года в результате нападения армянских незаконных вооруженных формирований на села Малыбейли, Ашагы Гушчулар и Юхары Гушчулар Шушинского района было убито около 50 мирных этнических азербайджанцев.

В Шушинском районе село Малыбейли и село Гушчулар, население которых составляли азербайджанцы, располагались в горной местности - на плато, близ административного центра района - города Шуша.

В деревнях проживало около 4 000 человек.

С начала карабахской войны эти села стали основными целями армянских вооруженных формирований. С октября 1991 года Малыбейли находился в полной блокаде.

5 февраля вертолет, летавший над деревнями, сбрасывал сельчанам листовки с уведомлениями, в которых говорилось, что им дается два дня, чтобы покинуть свои места жительства. Поскольку регион находился в осаде с 1991 года, единственный вход и выход был возможен на вертолете. Последний вертолет, летевший в Шушу, был сбит армянами 28 января.

В полночь 10 февраля армянские вооруженные формирования напали на Малыбейли. Женщины и дети бежали в деревню Гушчулар. Все дома были сожжены. В целом жители обоих сел сражались с врагом до утра.

Именно после резни в селах Малыбейли, Ашагы Гушчулар и Юхары Гушчулар произошли Гарадаглинский, Агдабанский и одна из крупнейших трагедий века - Ходжалинский геноциды, в результате которых были истреблены сотни ни в чем не повинных азербайджанцев.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Malıbəyli və Quşçular qətliamından 31 il ötür

Самое читаемое

По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 67 автомобилей российских миротворцев
ФотоПо дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 67 автомобилей российских миротворцев
6 февраля 2023 г. 19:35
Имущество Texnikabank сдается в аренду
Имущество Texnikabank сдается в аренду
6 февраля 2023 г. 13:27
В ООН назвали жизненно важным продление зерновой сделки в марте
В ООН назвали жизненно важным продление зерновой сделки в марте
6 февраля 2023 г. 20:05
Президент Азербайджана пригласил вьетнамские компании участвовать в реализации проектов на освобожденных территориях
Президент Азербайджана пригласил вьетнамские компании участвовать в реализации проектов на освобожденных территориях
7 февраля 2023 г. 16:26
Посольство Турции в Баку обратилось к жителям Азербайджана
Посольство Турции в Баку обратилось к жителям Азербайджана
8 февраля 2023 г. 14:40
В исправительной колонии в России произошел пожар, погибли двое осужденных
В исправительной колонии в России произошел пожар, погибли двое осужденных
9 февраля 2023 г. 13:18
В Шуше пройдет кинофестиваль тюркского мира Коркут Ата
В Шуше пройдет кинофестиваль тюркского мира "Коркут Ата"
9 февраля 2023 г. 15:43
США впервые объявили о передаче конфискованных у россиян активов Украине
США впервые объявили о передаче конфискованных у россиян активов Украине
4 февраля 2023 г. 03:39
В международном аэропорту Нахчывана задержан нарушитель общественного порядка
В международном аэропорту Нахчывана задержан нарушитель общественного порядка
4 февраля 2023 г. 12:33
Обнародован топ-10 стран по количеству посещений интернет-ресурсов госструктур Азербайджана
Обнародован топ-10 стран по количеству посещений интернет-ресурсов госструктур Азербайджана
4 февраля 2023 г. 17:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi