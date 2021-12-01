Со дня освобождения Лачынского района от армянской оккупации минул год

Минул год со дня освобождения Лачынского района от армянской оккупации.

Минул год со дня освобождения Лачынского района от армянской оккупации.

По сообщению Report, в соответствии с трехсторонним заявлением, подписанным 10 ноября 2020 года президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, Лачынский район был возвращен Азербайджану 1 декабря.

Один из живописных уголков Азербайджана - Лачынский район расположен в юго-западной части республики, на Малом Кавказе. На севере район граничит с Кяльбаджарским, на юге - с Губадлинским, на востоке - с Ходжалинским, Шушинским и Ходжавендским районами Азербайджана, на западе - с Арменией. Расстояние от райцентра - города Лачын до Баку составляет 450 км, на расстоянии 60 километров от города находится железнодорожная станция Ханкенди. В состав района входят 1 город, 1 поселок и 125 сел.

В Лачынском районе, общая площадь которого составляет 1835 кв.км., насчитывается 72 тысячи гектаров пастбищных угодий и 34 тысячи гектаров густого лесного массива. Район расположен в горной местности, самая высокая точка - вершина Гызылбогаз (3594 метра над уровнем моря). Протекающие по территории района реки Шалва и Минкенд, сливаясь, впадают в реку Хакари (протяженность 113 км), берущего начало с территории района.

Население района составляет 79,1 тыс. человек, временно проживающих в 57 городах и районах республики.

На территории Лачынского района имеются три месторождения ртути (Нарзанлы, Чильгазчай, Сарыбулаг) с общими запасами 1124 тонны; месторождение лачынского известняка с запасами 4457 тонн; месторождение ходжазского мраморного известняка, пригодного для производства облицовочных камней, с запасами 2533 тысяч м3; два месторождения туфа (Агоглан и Ахмедлы), пригодного для производства строительного кубика, с запасами 5125 тысяч м3; месторождения глины Новрузлу с запасами 998 тыс. м3; месторождения агата, запасы которого составляют 10 тонн, залежи минеральной воды Минкенд объемом в 430 тысяч м3/день и другие природные ресурсы.

На территории района находятся Гарагёльский государственный природный заповедник и Государственный природный заказник. На территории Государственного природного заказника, созданного в ноябре 1961 года с целью сохранения и приумножения животных и птиц, обитают редкие виды фауны, среди которых куница, горный козел, кабан, медведь, турач, куропатка, тетерев.

Армянские вооруженные формирования оккупировали Лачынский район 18 мая 1992 года.

Вывод оккупационных сил Армении из Лачынского района стал возможен благодаря политической воле и незаурядным полководческим способностям президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.

27 сентября Азербайджанская армия, предотвратив очередную провокацию вооруженных сил Армении на фронте, перешла в контрнаступление, освободив несколько районов, сотни сел, поселков и стратегические высоты. 44-дневная Отечественная война увенчалась блистательной победой Азербайджанской армии.

Потерпев поражение на поле боя, Армения вынужденно подписала акт о капитуляции.

1 декабря 2020 года подразделения Азербайджанской армии вошли в район, над освобожденным Лачыном был поднят трехцветный флаг Азербайджана.

Военнослужащие Азербайджанской армии, проявившие особый героизм и отвагу в боевых операциях, были награждены соответствующими распоряжениями главы государства медалью "За освобождение Лачына".

14 февраля нынешнего года президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева посетили Лачынский район. Глава государства поднял флаг Азербайджана в селе Гюлябирд Лачынского района. При участии президента Азербайджана была открыта Гюлябирдская гидроэлектростанция.

16 августа президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Кяльбаджарский и Лачынский районы. Глава государства заложил фундамент тоннеля, построенного на автомобильной дороге Кяльбаджар-Лачын, и Лачынского международного аэропорта. Президент также ознакомился с ходом работ по прокладке дороги Истису-Минкенд, которая соединит Кяльбаджарский и Лачынский районы.

В настоящее время в Лачыне ведутся восстановительные работы, создается новая инфраструктура. Около 80 тысяч жителей Лачина с нетерпением ждут исторического возращения на родные земли.

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