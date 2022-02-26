Со дня геноцида в Ходжалы минуло 30 лет

Прошло 30 лет с Ходжалинского геноцида и оккупации города Ходжалы армянскими Вооруженными силами при участии 366-го мотострелкового полка бывшего СССР.

Прошло 30 лет с Ходжалинского геноцида и оккупации города Ходжалы армянскими вооруженными формированиями при участии 366-го мотострелкового полка бывшего СССР.

Report напоминает, что в ночь с 25-го на 26-ое февраля 1992 года армянские вооруженные подразделения с помощью 366-го полка напали на город Ходжалы. Оставшиеся в городе, взятом в осаду, примерно 2 500 ходжалинцев покинули город в надежде добраться до Агдамского района. Но армяне жестоко расправились с мирным населением.

Во время очередного геноцида, учиненного агрессорами против азербайджанского народа, были убиты 613 мирных жителей, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков. 1 275 мирных жителей были взяты в плен, судьба 150-ти из них до сих пор неизвестна, 475 ходжалинцев стали инвалидами, 8 семей были полностью уничтожены. 25 детей потеряли обоих родителей, 130 - одного из них.

По инициативе Гейдара Алиева в 1994 году в Милли Меджлисе было принято решение об учреждении дня памяти "О дне Ходжалинского геноцида - 26 февраля". В документе подробно раскрыты причины и виновники трагедии.

В Хатаинском районе Баку в память жертв Ходжалинского геноцида установлен памятник.

Фонд Гейдара Алиева делает все возможное для доведения до мира реалий и фактов об этой трагедии. При организационной поддержке фонда в рамках специального проекта в ряде стран мира проходят акции, памятные мероприятия, выставки. С каждым годом растет эффективность кампании "Справедливость Ходжалы!" ("Ходжалыя адалят!"), объявленной по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, главного координатора по межкультурному диалогу Молодежного форума исламской конференции Лейлы Алиевой.

Цель проводимых мероприятий - добиться признания Ходжалинского геноцида во всем мире. Неслучайно на прошедшей в январе 2012 года в индонезийском городе Палембанг VII сессии Парламентского союза государств-членов Организации исламского сотрудничества, представители парламентов 51 страны приняли резолюцию о признании Ходжалинской трагедии на международном уровне как акт геноцида.

В настоящее время в десятках стран мира осуществляется международная информационная кампания "Справедливость Ходжалы!". На данный момент парламенты Пакистана, Мексики, Чехии, Колумбии, Боснии и Герцеговины и ряда других стран признали Ходжалинскую трагедию как геноцид и акт преступления против Азербайджана.

Кроме того, геноцид был признан и законодательными органами более 20 американских штатов.

Напомним, что с учетом значимости проводимой на международном уровне кампании, президент Ильхам Алиев подписал распоряжение от 13 февраля 2014 года о кампании "Справедливость Ходжалы!".

Отметим, что вынужденные переселенцы из Ходжалы временно размещены в 50-ти районах и городах страны.

27 сентября 2020 года азербайджанская армия под руководством победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева начала боевые действия за освобождение земель, оккупированных вооруженными силами Армении в течение почти 30 лет. За 44 дня боев были освобождены 5 городов, 4 поселка и 286 сел. Были освобождены города Джебраил и 90 сел района, Физули и 53 села района, Зангилан, поселки Миндживан, Агбенд, Бартаз и 52 села, поселок Гадрут и 35 сел Ходжавендского района, 3 села Тертерского района, Губадлы и 41 село района, 9 сел Ходжалинского района, город Шуша, 3 села Лачинского района, а также стратегические высоты в Агдеринском и Муровдагском направлениях. В Зангилане были освобождены высоты Бартаз, Сыгырт, Шукюратаз и еще 5 безымянных высот.

10 ноября президенты Азербайджана и России и премьер-министр Армении подписали заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне конфликта. Согласно заявлению, 20 ноября 2020 года Агдамский район, 25 ноября 2020 года Кельбаджарский район и 1 декабря 2020 года Лачинский район мирным путем были возвращены Азербайджану. Таким образом, была обеспечена территориальная целостность Азербайджана, и карабахский конфликт остался позади. В настоящее время на освобожденных территориях ведутся восстановительные работы. После завершения всех работ будет обеспечено возвращение вынужденных переселенцев на родные земли.