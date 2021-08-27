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СНБ Армении начала расследование по нападению на азербайджанского пограничника

СНБ Армении начала расследование по нападению на азербайджанского пограничника Пограничные войска Службы национальной безопасности Армении проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления личности напавших на азербайджанского пограничника военнослужащих, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.
Карабах
27 августа 2021 г. 17:34
СНБ Армении начала расследование по нападению на азербайджанского пограничника

Пограничные войска Службы национальной безопасности Армении проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления личности напавших на азербайджанского пограничника армянских военнослужащих, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Согласно информации, Государственная пограничная служба Азербайджана сообщила армянской стороне о нападении на одну из их пограничных застав.

"В настоящее время Погранвойска СНБ РА проводят оперативно-розыскные и поисковые мероприятия относительно предоставленной азербайджанской стороной информации", - говорится в заявлении пресс-службы СНБ Армении.

25 августа двое армянских военнослужащих нанесли ножевое ранение солдату погранвойск Государственной пограничной службы Азербайджана Руслану Ширалиеву. Инцидент произошел на территории погранично-боевого пункта отдельной пограничной дивизии "Губадлы", расположенной на участке дороги Горус-Гафан недалеко от села Ашагы Джибикли. Армянские военные сбежали, увидев, что на помощь к солдату пришли пограничные наряды. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

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Версия на азербайджанском языке KİV: "Ermənistan MTX azərbaycanlı sərhədçiyə hücumla bağlı araşdırmaya başlayıb"
Версия на английском языке Armenia launches investigation into attack on Azerbaijani border guard

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