СМИ: В Армении 1 400 без вести пропавших и 700 неузнаваемых тел погибших

Власти Армении продолжают искажать действительность и скрывать от общественности информацию, которая может вызвать волну недовольства.

Власти Армении продолжают искажать действительность и скрывать от общественности информацию, которая может вызвать волну недовольства.

Как передает Report со ссылкой на Politik.am, до сих пор официально не заявлено о числе погибших, раненых, без вести пропавших и пленных в Карабахской войне.

Сайт напоминает, что несколько недель назад в ситуацию внес ясность бывший посол Армении в Ватикане Микаел Минасян, сообщив о 4 750 погибших, о чем знают власти, которые попытались эту цифру опровергнуть, однако последующие данные доказали правоту Минасяна.

На данный момент власти публично сообщили о более 3 000 погибших.

Источники Politik.am в правительстве сообщили, что в настоящее время есть 1 400 без вести пропавших и 700 неузнаваемых тел погибших. Большая часть без вести пропавших на самом деле погибли, их тела не перенесли на территорию Армении.