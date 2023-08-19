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СМИ: Окампо контактирует с главой пророссийских сепаратистов в Карабахе

СМИ: Окампо контактирует с главой пророссийских сепаратистов в Карабахе Обвиняющийся несколько лет назад в коррупции и домогательствах экс-прокурор Международного уголовного суда Луис Морено Окампо теперь контактирует с главой пророссийских сепаратистов в Карабахе Араиком Арутюняном.
Карабах
19 августа 2023 г. 13:41
СМИ: Окампо контактирует с главой пророссийских сепаратистов в Карабахе

Обвиняющийся несколько лет назад в коррупции и домогательствах экс-прокурор Международного уголовного суда Луис Морено Окампо теперь контактирует с главой пророссийских сепаратистов в Карабахе Араиком Арутюняном.

Как передает Report, об этом сообщает украинский 5-й канал.

Международные СМИ (EU Today, Digi24, The Washington Times, Фокус, Sofiaglobe и другие), заинтересовавшись его докладом, нашли явную связь с армянским пророссийским сепаратистом.

"Предвзятость Окампо и некомпетентность его оценки легко объясняются обстоятельствами, сопровождавшими появление этого документа. 29 июля "президент" Араик Арутюнян попросил Окампо прокомментировать ситуацию в Карабахе - это факт. Всего через девять дней экс-прокурор выполнил поручение. Примечательно, что бывший прокурор Международного уголовного суда, который за девять лет едва закрыл одно дело, смог разобраться в ситуации в Карабахе всего за девять дней", - отмечает EU Today.

Отчет экс-прокурора тиражирует единственную пропагандистскую идею, которую с начала года не раз опровергли международные СМИ - так называемую "гуманитарную катастрофу" в Карабахе. Легитимность доклада Окампо была полностью опровергнута ведущим юристом и экспертом в области международного права, советником юридической фирмы Temple Garden Chambers Родни Диксоном.

Армения, основываясь на предвзятый отчет Окампо, 11 августа обратилась в Совет Безопасности ООН с просьбой созвать экстренное заседание по этому вопросу, что, согласно СМИ, выгодно лишь России.

"Очевидно, что ни Арутюнян, ни Пашинян не выиграют от эскалации на Южном Кавказе. По сути, единственным бенефициаром заказного доклада и последующего фарсового "экстренного заседания" Совбеза ООН является Россия. Мировые СМИ предупреждают об этом с начала года", - отмечает румынское издание Digi24.

В свою очередь The Washington Times отмечает, что российский режим манипулирует армянским населением Карабахского региона Азербайджана, чтобы разжечь этнические конфликты на Южном Кавказе и заменить правительство Армении марионеткой Москвы. "Сценарий напоминает другие споры, которые Кремль сфабриковал, будь то в Грузии, Молдове или Украине, чтобы сохранить свою сферу имперского влияния", - отмечается в статье.

"Путин использует армянских сепаратистов-марионеток в Карабахе в собственных целях, также как он это делал с осетинами и абхазами в Грузии и сторонниками "русского мира" в Крыму и Донбассе", - отмечает украинский новостной сайт "Цензор".

Другое украинское издание - "Фокус" отмечает, что связи Окампо с сепаратистами начались очень давно. В 2010 году Окампо в статусе прокурора Международного уголовного суда посещал Ереван и встречался с Сержем Саргсяном, который был на тот момент президентом Армении. Через пять лет Окампо вновь посетил Ереван для участия в форуме "Против преступления геноцида".

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Версия на английском языке Media: Ocampo maintains contacts with head of pro-Russian separatists in Garabagh

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