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Международное сообщество должно быть солидарно с Азербайджаном в борьбе с минами

Международное сообщество должно быть солидарно с Азербайджаном в борьбе с минами По случаю 4 апреля, Международного дня просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, мир должен проявить солидарность с Азербайджаном в борьбе с минами, установленными Арменией
Карабах
4 апреля 2023 г. 11:15
Международное сообщество должно быть солидарно с Азербайджаном в борьбе с минами

Мир должен проявить солидарность с Азербайджаном в борьбе с установленными Арменией минами.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье commonspace.eu.

"По случаю 4 апреля, отмечаемого во всем мире как Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием, Азербайджан стремится повысить осведомленность о проблемах минного загрязнения на своих территориях. Азербайджану необходимо участие международного сообщества, чтобы побудить Армению передать любую имеющуюся у них информацию, которая была бы полезна в процессе разминирования. Кроме того, приветствовалась бы помощь международного сообщества в разминировании региона и обеспечении подходящих условий для возвращения вынужденных переселенцев. Мир должен проявить солидарность в борьбе с вызовами такого масштаба", - отмечается в статье.

Автор материала подчеркивает, что после победы Азербайджана во Второй карабахской войне в 2020-ом году, бывшие вынужденные переселенцы получили возможность вернуться в свои дома спустя 30 лет, однако этот процесс замедляется из-за установленных Арменией наземных мин.

Из-за проводимой Арменией политики во время оккупации сегодня Азербайджан стал одной из наиболее загрязненных минами стран: "Армения устанавливала мины по всей территории, в том числе на гражданских участках. Помимо этого, в нарушение трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, Армения даже сегодня минирует те части Карабахского региона, которые находятся под временным контролем миротворческого контингента России".

Так, с августа 2022 года в Азербайджане обнаружено около 2 700 наземных мин, изготовленных в Армении в 2021 году. С момента завершения войны 2020 года более 288 азербайджанцев были убиты или ранены в результате подрыва на мине. По официальным оценкам, Азербайджану требуется примерно 25 млрд долларов для решения вопросов, связанных с разминированием.

В свою очередь, Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) и Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) работают над очисткой освобожденных территорий от мин. С ноября 2020 года по февраль этого года от мин было очищено в общей сложности 64 тыс. гектаров освобожденных территорий Азербайджана.

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Версия на английском языке World needs to show solidarity with Azerbaijan in fight against landmines

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