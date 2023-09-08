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СМИ: Мэр Парижа забыла про столицу и занимается "защитой" сепаратистов в Карабахе

СМИ: Мэр Парижа забыла про столицу и занимается "защитой" сепаратистов в Карабахе Мэр столицы Франции Анн Идальго обвиняется в том, что поддерживает интересы армянских сепаратистов в Карабахе.
Карабах
8 сентября 2023 г. 12:48
СМИ: Мэр Парижа забыла про столицу и занимается защитой сепаратистов в Карабахе

Мэр столицы Франции Анн Идальго с 2020 года, вместо решения проблем Парижа, увлеклась внешней политикой. Причем объектом ее активности стал почему-то Южный Кавказ.

Как передает Report, об этом сообщает литовское издание Alfa.

В публикации отмечается, что с августа 2023 года: она выделяла средства на поддержку армянского марионеточного образования в азербайджанском Карабахе, часто посещала и Ереван, а также регулярно встречалась с поддерживаемым Арменией сепаратистским "руководством".

Идальго также шлет письма министру иностранных дел Франции с призывом к признанию сепаратистского образования, претендующего на легитимность после захвата и незаконного удерживания под своим контролем территорий суверенного Азербайджана.

"Даже сама Армения, поддерживающая сепаратистов в Карабахе, не предпринимает столь радикальных действий", - подчеркивает издание.

Пока Анну Идальго беспокоят сепаратисты в Карабахе, который находится на расстоянии тысяч километров вдали от Парижа, французские СМИ и гражданское общество критикуют ее деятельность во французской столице.

Французские СМИ пишут, что деятельность Идальго объективно очень плоха, стоит только посмотреть на состояние финансов Парижа и ухудшающееся качество жизни в столице и грязные неубранные улицы. Местный журнал "Valeurs actuelles" уточнил, что "Идальго - мэр, который разрушит Париж".

Аналогичные статьи с разгромной критикой мэра, который занимается отнюдь не своими обязанностями и заботой о Париже и парижанах, опубликовали также румынское издание Stiripesurse и латвийский La.lv.

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