СМИ доносят требования протестующих на дороге Ханкенди-Лачын до мирового сообщества

На дороге Ханкенди-Лачын продолжается акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

На дороге Ханкенди-Лачын продолжается акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Как передает сотрудник Report с места событий, представители СМИ, освещающие акцию протеста экоактивистов и волонтеров, продолжают свою профессиональную деятельность.

Журналисты стараются донести до мирового сообщества требования протестующих по защите окружающей среды, прекращению экологического террора.

Журналисты в течение всего дня обеспечены горячим чаем и едой. У них есть возможность для зарядки аккумуляторов телефонов и фотоаппаратов.

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын гражданских активистов против незаконной разработки месторождений полезных ископаемых в Карабахе, где временно размещен российский контингент, продолжается уже 11 дней.

Напомним, что, в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.