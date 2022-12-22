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СМИ доносят требования протестующих на дороге Ханкенди-Лачын до мирового сообщества

СМИ доносят требования протестующих на дороге Ханкенди-Лачын до мирового сообщества На дороге Ханкенди-Лачын продолжается акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана.
Карабах
22 декабря 2022 г. 15:19
СМИ доносят требования протестующих на дороге Ханкенди-Лачын до мирового сообщества

На дороге Ханкенди-Лачын продолжается акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Как передает сотрудник Report с места событий, представители СМИ, освещающие акцию протеста экоактивистов и волонтеров, продолжают свою профессиональную деятельность.

Журналисты стараются донести до мирового сообщества требования протестующих по защите окружающей среды, прекращению экологического террора.

Журналисты в течение всего дня обеспечены горячим чаем и едой. У них есть возможность для зарядки аккумуляторов телефонов и фотоаппаратов.

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын гражданских активистов против незаконной разработки месторождений полезных ископаемых в Карабахе, где временно размещен российский контингент, продолжается уже 11 дней.

Напомним, что, в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndi-Laçın yolundakı aksiyanı işıqlandıran jurnalistlər etirazçıların tələblərini dünya ictimaiyyətinə çatdırmağa çalışırlar

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