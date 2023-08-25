СМИ Беларуси: Азербайджан стремится превратить освобожденные территории в самую передовую часть страны

Азербайджан не просто активно реализует программу "Великое возвращение" на освобожденных территориях, а стремится сделать из этого региона самую передовую часть страны.

Азербайджан не просто активно реализует программу "Великое возвращение" на освобожденных территориях, а стремится сделать из этого региона самую передовую часть страны.

Как передает Report, об этом говорится в статье "Беларусь Сегодня", посвященной восстановлению освобожденных от оккупации земель Азербайджана.

"Любая война рано или поздно заканчивается. После наступает время возрождения. В случае с Карабахом речь идет даже не о восстановлении, а скорее о возведении нового на месте безвозвратно утерянного. Земля, искореженная военными действиями, требует особого внимания и заботы", - говорится в статье.

Увидев ход восстановительных работ, автор отмечает, что возведение новых сооружений в Карабахе идет 24/7: "Отстроить территорию размером с Черногорию Азербайджан планирует в максимально короткие сроки. Но, возможно, процесс мог бы идти еще быстрее, если бы не минный риск. Неразорвавшиеся боеприпасы и минные поля - отголоски войны, которые сегодня представляют главную сложность во время работ на этих территориях".

Корреспонденты издания побывали в Агдаме и Физули и отмечают, что восстановлению региона уделяется особое внимание.

"На данный момент в городе Агдам возводятся инфраструктурные проекты. Строятся дороги, несколько жилых комплексов, каналы орошения, проводятся электрические кабели. Уже готова школа для 1000 учеников, гостиница с конференц-залом. Большая территория района уже очищена и передана для строительства дорог и коммуникаций. И как только полностью завершатся работы по разминированию, будет проложена прямая дорога из Агдама в Физули"- пишет автор.

В статье добавляется, что скоростные трассы возводятся с космической скоростью: "Пока передвигаться по Карабаху возможно в основном по бездорожью (с редким выездом на части готовых хайвеев), однако по количеству строительной техники, задействованной в обустройстве дорожной инфраструктуры, очевидно, что до открытия трасс остались считаные месяцы. О чем говорить, если аэропорт недалеко от Физули возвели за семь месяцев?"