СМИ: Азербайджан задействовал 1-2% сил для ликвидации террористической угрозы в Карабахе

Азербайджан задействует 1-2% сил для ликвидации террористической угрозы в Карабахе.

Азербайджан задействовал 1-2% сил для ликвидации террористической угрозы в Карабахе.

Как передает Report, об этом в интервью «Суспільне» сказал военный журналист Baku TV Фардин Исазаде.

"Я был в зоне боевых действий в непосредственной близости. Мероприятия началось спонтанно. Такова реакция азербайджанских правоохранительных органов на... теракт, произошедший на дороге, где ведутся строительные работы..... Сначала двое строителей подорвались на противотанковой мине. К сожалению, никто из них не выжил. А после этого взорвалась машина с полицейскими", - добавил журналист.

Отвечая на вопрос о настрое азербайджанского народа, он отметил, что, как и во Второй Карабахской войне, народ считает, что необходимо положить конец этой террористической угрозе и незаконной деятельности вооруженных сил третьих стран на территории Азербайджана.

Отметим, что уже нет необходимости задействовать больше сил, так как Азербайджан в течение 23 часов успешно завершил антитеррористические мероприятия в Карабахе, добившись всех поставленных целей.