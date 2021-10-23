СМИ: Азербайджан и Армения подпишут в Москве два документа

Азербайджан и Армения 9 ноября подпишут в Москве два новых документа

Азербайджан и Армения 9 ноября подпишут в Москве два новых документа.

Как передает Report, об этом пишут армянские СМИ со ссылкой на "надежные дипломатические источники".

Ожидается, что "документы, которые являются почти окончательными, подпишут президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян при посредничестве и участии президента РФ Владимира Путина, если в последний момент не возникнут форс-мажорные ситуации".

Первый документ касается делимитации и демаркации государственной границы между странами, в соответствии с которой Ереван и Баку признают границы и территориальную целостность друг друга, основываясь на картах Генерального штаба Министерства обороны СССР 1920-х годов.

Второй документ касается разблокировки коммуникаций в регионе, в частности деталей создания дорог-коридоров , в том числе установления сообщения между Азербайджаном и его Нахчыванской Автономной Республикой.

Отмечается, что 9 ноября было выбрано неслучайно. В этот день в 2020 году президент Азербайджана и премьер-министр Армении при посредничестве президента России подписали трехстороннее заявление о прекращении боевых действий.