О нас
Report Georgia
Аудио новости

СМИ: Азербайджан и Армения подпишут в Москве два документа

СМИ: Азербайджан и Армения подпишут в Москве два документа Азербайджан и Армения 9 ноября подпишут в Москве два новых документа
Карабах
23 октября 2021 г. 11:10
СМИ: Азербайджан и Армения подпишут в Москве два документа

Азербайджан и Армения 9 ноября подпишут в Москве два новых документа.

Как передает Report, об этом пишут армянские СМИ со ссылкой на "надежные дипломатические источники".

Ожидается, что "документы, которые являются почти окончательными, подпишут президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян при посредничестве и участии президента РФ Владимира Путина, если в последний момент не возникнут форс-мажорные ситуации".

Первый документ касается делимитации и демаркации государственной границы между странами, в соответствии с которой Ереван и Баку признают границы и территориальную целостность друг друга, основываясь на картах Генерального штаба Министерства обороны СССР 1920-х годов.

Второй документ касается разблокировки коммуникаций в регионе, в частности деталей создания дорог-коридоров , в том числе установления сообщения между Азербайджаном и его Нахчыванской Автономной Республикой.

Отмечается, что 9 ноября было выбрано неслучайно. В этот день в 2020 году президент Азербайджана и премьер-министр Армении при посредничестве президента России подписали трехстороннее заявление о прекращении боевых действий.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Media: Azerbaijan, Armenia to sign 2 documents in Moscow
Версия на азербайджанском языке KİV: "Moskvada Azərbaycan və Ermənistan arasında 2 sənəd imzalanacaq"

Другие новости из категории

Фонд YAŞAT продолжает улучшение бытовых условий семей шехидов и ветеранов войны
Фонд "YAŞAT" продолжает улучшение бытовых условий семей шехидов и ветеранов войны
23 октября 2021 г. 10:31
Фонд YAŞAT потратил на нужды семей шехидов и ветеранов более 44,5 млн манатов
Фонд "YAŞAT" потратил на нужды семей шехидов и ветеранов более 44,5 млн манатов
23 октября 2021 г. 09:56
На освобожденных от оккупации участках госграницы обнаружено 2,8 тыс. мин
ФотоНа освобожденных от оккупации участках госграницы обнаружено 2,8 тыс. мин
22 октября 2021 г. 17:06
Почтена память Национального героя Шукюра Гамидова
ФотоПочтена память Национального героя Шукюра Гамидова
22 октября 2021 г. 14:42
Хикмет Гаджиев: Благодарны Тюркскому совету за поддержку Азербайджана в ходе Отечественной войны
Хикмет Гаджиев: Благодарны Тюркскому совету за поддержку Азербайджана в ходе Отечественной войны
22 октября 2021 г. 11:57
Мехрибан Алиева поделилась видеокадрами из поездки в Зангилан
ВидеоМехрибан Алиева поделилась видеокадрами из поездки в Зангилан
21 октября 2021 г. 18:20
Захарова: Россия продолжит содействовать контактам Азербайджана и Армении
Захарова: Россия продолжит содействовать контактам Азербайджана и Армении
21 октября 2021 г. 17:59
Глава МИД России обсудит с заместителем генсека ООН ситуацию в Карабахе
Глава МИД России обсудит с заместителем генсека ООН ситуацию в Карабахе
21 октября 2021 г. 16:37
Президент: Уверен, что все зангиланцы приедут и поселятся на родной земле
Президент: Уверен, что все зангиланцы приедут и поселятся на родной земле
21 октября 2021 г. 12:35
Прошел год со времени освобождения поселка Миндживан от оккупации
Прошел год со времени освобождения поселка Миндживан от оккупации
21 октября 2021 г. 00:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi