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Армения потратила на минирование Карабаха 50% военного бюджета

Армения потратила на минирование Карабаха 50% военного бюджета Армения потратила на минирование азербайджанских территорий 50% военного бюджета на 2020 год, 15% официальных валютных резервов или 10% госбюджета
Карабах
25 февраля 2021 г. 11:06
Армения потратила на минирование Карабаха 50% военного бюджета

Армения потратила на минирование азербайджанских территорий 50% военного бюджета на 2020 год, 15% официальных валютных резервов или 10% государственного бюджета.

Как передает Report, об этом пишет издание “Свободная Пресса”.

"Общая стоимость снарядов, обнаруженных на небольшом очищенном участке в 27 квадратных километров, достигает 3 млн. долларов. По оценкам саперов, всего на территориях, где уже прошли или в будущем планируются работы, может быть заложено около 4,5 млн. мин", - говорится в статье.

Отмечается, чо по подсчетам специалистов, общая стоимость заложенных армянской стороной мин может достигать 340 млн. долларов США.

"Оставшиеся в "наследство" от армян минные поля расположены преимущественно на территории семи районов вокруг Нагорного Карабаха, над которыми Азербайджан восстановил контроль, и которые все эти годы были главным элементом торга на переговорах вокруг статуса самого Нагорного Карабаха", - отмечает издание.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan hərbi büdcəsinin 50 %-ni Qarabağın minalanmasına xərcləyib
Версия на английском языке Armenia spent 50% of military budget on mining of Karabakh

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