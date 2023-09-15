СМИ: Армении следует прекратить политические манипуляции, если она заинтересована в мире с Азербайджаном

Если Армения заинтересована в подписании мирного договора с Азербайджаном на основе взаимного признания суверенитета и территориальной целостности друг друга, то Еревану следует прекратить политические манипуляции.

Если Армения заинтересована в подписании мирного договора с Азербайджаном на основе взаимного признания суверенитета и территориальной целостности друг друга, то Еревану следует прекратить политические манипуляции.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье, опубликованной EU Reporter.

"Нормализация отношений между Арменией и Азербайджаном несет значительные экономические выгоды для всего региона. Если Армения заинтересована в подписании мирного договора на основе взаимного признания суверенитета и территориальной целостности друг друга, то Еревану следует прекратить политические манипуляции. Решение конфликтов создаст новые возможности для региональной экономической интеграции и расширения связей", - отмечается в статье.

В свою очередь, EU Reporter подчеркивает, что реваншистские группировки в Армении все еще считают конфликт с Азербайджаном неоконченным. Они также убеждены, что Армения должна продолжить покровительствовать сепаратистам в Карабахском регионе Азербайджана.

"Тем самым они стремятся создать неприемлемую для Азербайджана "серую зону". Эта тактика включает в себя поддержку сепаратистов в политическом, экономическом и военном отношении, и в то же время продолжение переговоров с Азербайджаном без существенного результата", - пишет EU Reporter.

Согласно статье, подобная тактика препятствует мирным переговорам между Баку и Ереваном.