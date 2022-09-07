Службе восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе выделено 3 млн манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах, связанных с работами по строительству, ремонту и восстановлению в населенных пунктах (город, село, поселок) на освобожденных от оккупации территориях Агдамского, Физулинского, Ходжавендско

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах, связанных с работами по строительству, ремонту и восстановлению в населенных пунктах (город, село, поселок) на освобожденных от оккупации территориях Агдамского, Физулинского, Ходжавендского и Тертерского районов, входящих в Карабахский экономический район.

Как сообщает Report, согласно документу, в целях проектирования и проведения работ по строительству, ремонту и восстановлению в населенных пунктах (город, село, поселок) на освобожденных от оккупации территориях Агдамского, Физулинского, Ходжавендского и Тертерского районов, входящих в Карабахский экономический район, из средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год для реконструкции и восстановления освобожденных от оккупации территорий, выделить публичному юридическому лицу "Служба восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе" первоначально 3 миллиона манатов.