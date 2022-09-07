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Службе восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе выделено 3 млн манатов

Службе восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе выделено 3 млн манатов Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах, связанных с работами по строительству, ремонту и восстановлению в населенных пунктах (город, село, поселок) на освобожденных от оккупации территориях Агдамского, Физулинского, Ходжавендско
Карабах
7 сентября 2022 г. 14:23
Службе восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе выделено 3 млн манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах, связанных с работами по строительству, ремонту и восстановлению в населенных пунктах (город, село, поселок) на освобожденных от оккупации территориях Агдамского, Физулинского, Ходжавендского и Тертерского районов, входящих в Карабахский экономический район.

Как сообщает Report, согласно документу, в целях проектирования и проведения работ по строительству, ремонту и восстановлению в населенных пунктах (город, село, поселок) на освобожденных от оккупации территориях Агдамского, Физулинского, Ходжавендского и Тертерского районов, входящих в Карабахский экономический район, из средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год для реконструкции и восстановления освобожденных от оккупации территорий, выделить публичному юридическому лицу "Служба восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе" первоначально 3 миллиона манатов.

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Версия на английском языке President signs Order on construction works in liberated settlements of Aghdam, Fuzuli, Khojavand and Tartar
Версия на азербайджанском языке “Qarabağ İqtisadi Rayonunda Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidməti”nə 3 milyon manat ayrılıb

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