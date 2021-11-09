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Слуцкий: Принятое год назад решение позволило остановить кровопролитие

Слуцкий: Принятое год назад решение позволило остановить кровопролитие "Год назад было принято историческое решение, которое позволило остановить кровопролитие. Мир приходит на карабахскую землю, восстанавливается инфраструктура. Это самое главное".
Карабах
9 ноября 2021 г. 17:45
Слуцкий: Принятое год назад решение позволило остановить кровопролитие
Леонид Слуцкий

"Год назад было принято историческое решение, которое позволило остановить кровопролитие. Мир приходит на карабахскую землю, восстанавливается инфраструктура. Это самое главное".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

Глава комитета Госдумы отметил, что президент Ильхам Алиев проявил себя как мудрый политик: "Не секрет, что азербайджанская армия имела возможности продвигаться дальше на боевых позициях. Однако ради сохранения жизней и стабилизации в регионе президент Азербайджана 9 ноября 2020 года остановил войска и сел за стол переговоров. Это мужественный поступок, это поступок настоящего лидера".

Как отметил Слуцкий, договор о прекращении огня был достигнут при активном участии президента России: "Россия проявила себя как эффективный посредник в достижении мирных договоренностей и приостановлении боевых действий. Вот уже год российские миротворцы находятся в Карабахе для контроля ситуации и недопущения новой эскалации в регионе".

Комментируя перспективы запуска регионального механизма в формате "3+3" на Южном Кавказе, российский политик подчеркнул, что Россия активно работает в этом направлении и будет надеяться, что в случае запуска, этот механизм позволит содействовать шагам по укреплению мира в регионе.

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Версия на азербайджанском языке Leonid Slutskiy: "Qarabağ torpağına sülh gəlir, infrastruktur bərpa olunur"

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