Словацкий политический обозреватель: Шаги Франции на Южном Кавказе не сулят Армении ничего хорошего

Подписание мира между Азербайджаном и Арменией является вопросом времени, как бы ни уклонялась от этого Армения, потому что у этой страны есть международные обязательства перед Азербайджаном.

Подписание мира между Азербайджаном и Арменией является вопросом времени, как бы ни уклонялась от этого Армения, потому что у этой страны есть международные обязательства перед Азербайджаном.

Об этом в интервью восточноевропейскому бюро Report заявил политический обозреватель из Словакии Йозеф Грабина.

По его словам, Армения пытается отменить и затянуть проведение переговоров.

"Очевидно, что армяно-азербайджанский конфликт закончился восстановлением суверенитета официального Баку. За прошедшие 20 лет соотношение сил изменилось в пользу Азербайджана. Поэтому подписание мирного договора, является вопросом времени. Совместная встреча с Азербайджаном в Грузии должна рассматриваться как один из решающих и жизненно важных шагов в мирном процессе на Южном Кавказе", - сказал Грабина.

Он подчеркнул, что Франция активно и односторонне поддерживает Армению.

"Они пытаются им помочь. Этот союз или партнерство якобы направлены на то, чтобы Армения нашла новые гарантии безопасности. Мы видим, что Франция последние несколько лет наращивает международную торговлю с Арменией, в частности, по военно-промышленному комплексу. Французские политики активно поддерживали Армению во время последних событий в Карабахе. Но я не думаю, что такие шаги положительно скажутся на результатах. Чем раньше Армения подпишет мирное соглашение по восстановлению стабильности в регионе и будет смотреть вперед, тем лучше", - добавил Грабина.