Скрытая игра МККК, или почему "обездоленным" армянам не доставили продовольствие

Проезд в Ханкенди фуры с грузом для армянских жителей Карабахского региона Азербайджана, направленной Российским Красным Крестом, задерживается.

Проезд в Ханкенди фуры с грузом для армянских жителей Карабахского региона Азербайджана, направленной Российским Красным Крестом, задерживается.

Report сообщал, что грузовик в настоящее время находится в Барде.

Напомним, что в соответствии с меморандумом о сотрудничестве между Азербайджанским обществом Красного полумесяца и Российским Красным Крестом, инициированным правительством России, в целях удовлетворения потребностей армянских жителей, проживающих в Карабахском экономическом районе Азербайджана, направлен один грузовой автомобиль с продовольственными и непродовольственными товарами.

Видимо, помешать этой "братской" помощи РФ могут только западные круги. Не желая достижения мира в регионе, Запад, действуя по двойным стандартам, намерен реализовать свои политические интересы руками Международного Комитета Красного Креста. Очевидные и противоречивые заявления официальных лиц Европейского союза также являются ярким примером этого. Утверждения главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что "маршрут Агдам-Ханкенди не может считаться альтернативой Лачынской дороге", не является чем-то из ряда вон выходящим.

Демонстрируя селективный подход к вопросу, Международный Комитет Красного Креста не только не выполняет свою миссию и обязательства, но и занимается подрывной деятельностью под диктовку западных кругов. Это показывает, что Комитет функционирует не как по назначению в качестве гуманитарной организации, а как подразделение некоего западного института. Другими словами, МККК, вовлекаясь в геополитические игры, руководствуется интересами Запада, становясь инструментом в его руках.

Чтобы понять причины этого, достаточно обратить внимание на то, кто входит в число государств-учредителей МККК. Возьмем, к примеру, Францию. Почему она, во все времена открыто заявлявшая о своей проармянской позиции, блокирует поставки продовольствия для "обездоленных" армян. Ответ очень прост - ее не интересует простой армянин, Франция лишь использует Армению в своих геополитических целях.

Хотя МККК является международной организацией, осуществляющей гуманитарные миссии в различных уголках мира, в Азербайджане она оказывает и другие "услуги". Задержка доставки продовольствия для армян Карабахского региона Азербайджана вызывает серьезные вопросы в том плане, что организация стала инструментом в подрывной деятельности Запада. Об этом свидетельствует и тот факт, что "гуманитарная" организация, независимость которой вызывает сомнения, преследуя коварные цели, стала марионеткой в руках западных кругов. Не следует забывать, что территории, куда не может проникнуть противник, где нет возможностей для вмешательства армии или разведки, возможно, не столь недосягаемы для МККК. Таким образом, под видом гуманитарной миссии организация может сконцентрироваться или быть направлена на деятельность, выходящую за рамки ее мандата.