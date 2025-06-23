Скоростной поезд Агдам- Баку: дорога мира и стремительного восстановления

Скоростной поезд Агдам- Баку: дорога мира и стремительного восстановления

После освобождения Карабаха и Восточного Зангезура от армянской оккупации одной из ключевых задач являлось восстановление транспортной инфраструктуры в этом регионе и обеспечение ее реинтеграции в общую транспортную сеть Азербайджана. В первое время после восстановления территориальной целостности страны обветшавшая местная транспортная инфраструктура использовалась в основном военными. Будучи людьми не привередливыми, используя проходящие везде грузовики, они могли спокойно обходиться грунтовыми дорогами, потерявшими качество и презентабельный вид за годы оккупации.

Однако, по мере расширения работ по строительству и восстановлению освобожденных районов, требования к транспортной инфраструктуре возрастали. За короткое время в Карабахе и Восточном Зангезуре началась реализация более 20 различных транспортных проектов, направленных на упрощение передвижения людей и грузов в регионе, что очень важно для ускорения проводимых строительно-восстановительных работ.

Путь в ворота Карабаха - древний город Агдам явно демонстрировал необходимость модернизации транспортной инфраструктуры. Ранее после кипящей жизнью города Барды, до Агдама приходилось ехать по заново отстраивающейся, еще не готовой автотрассе, вокруг которой с правых и левых стороны грозила смертельная опасность – мины, расставленные Арменией.

Теперь освобожденные территории постепенно оживают, в них возвращается жизнь, детский смех, бурлит привычная жизнь для остальных регионов Азербайджана. Значительно улучшилась транспортная инфраструктура, которая каждый год расширяется. Если в самом начале это были современные автомобильные дороги, то сейчас к ним добавились и железные дороги, как символ ускоренного восстановления региона.

Одним из важнейших шагов в этом направлении стало восстановление железнодорожного сообщения между Бардой и Агдамом. Рельсы, некогда прерванные войной, снова стали частью карты региона. Решение о восстановлении железной дороги продиктовано не только экономической необходимостью, но и желанием обеспечить устойчивую связь с освобождёнными районами.

Работы начались с нуля. Старое полотно было разрушено или полностью утеряно. Минные поля, рвы, окопы и траншеи - все это требовало времени и осторожности. Шли месяцы тяжелой и кропотливой работы. Без громких заявлений и торжественных речей, шаг за шагом прокладывались новые пути, проверялись насыпи, расчищались мины.

Сегодня железная дорога уже функционирует - пока в основном для грузовых составов. Они доставляют стройматериалы, технику, все необходимое для восстановления Агдама и близлежащих населенных пунктов. Тем не менее, станция уже может быть использована для пассажирского сообщения, однако для этого необходимо полное восстановление районов и репатриация населения.

Пока железной дорогой из Агдама в Баку пользуются при необходимости. В первый раз ее опробовали представители различных государственных структур Азербайджана.

Сейчас по ней из двухдневной поездки по Карабаху и Восточному Зангезуру возвращались представители иностранного дипломатического корпуса и военных атташе в Азербайджане. С ними вместе возвращалась и небольшая группа азербайджанских журналистов.

Поезд, следующий из Агдама, проходит через пейзажи, которые трудно спутать с чем-то другим. Из окна можно увидеть старые окопы, разбитые дома, поросшие кустарником, остатки траншей - все это напоминает, о том ужасе, который пережил регион. Тени прошлого на выезде из Агдама по-прежнему видны, как память о недавном трагическом прошлом. И пока в этих краях стоят старые укрепления и полуразрушенные дома, путь вперед будет не только физическим, но и символическим - как преодоление памяти о тяжелой судьбе Карабаха в течение почти 30-летней оккупации. С другой стороны скоростной поезд является показателем того, как быстро Карабах возвращается к нормальной жизни, отстраивается заново, меняется, символом процветания и нормального будущего…