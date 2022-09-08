Путешественник из США: Скорость восстановления инфраструктуры на освобожденных территориях впечатляет

"Азербайджан проводит потрясающую работу по восстановлению"

Скорость строительства дорог на освобожденных территориях Азербайджана впечатляет.

Об этом Report заявил американский путешественник Джаганнатан Шринивасарарагаван (Jagannathan Srinivasararaghavan).

"Карабах - очень красивое место, пока мы добирались сюда я любовался красотами природы. Но больше всего меня поразило то, что новые дороги построены в такой короткий срок. Азербайджан проводит потрясающую работу по восстановлению инфраструктуры", заявил путешественник.

"Хорошо, что конфликт завершился, и было подписано трехстороннее соглашение, Азербайджан вернул свои территории”,- добавил он.

Сегодня начался трехдневный визит около 40 иностранных путешественников из более чем 20 стран в Карабах и Восточный Зангезур. В первый день они ознакомятся с Шушой и Агдамом, во второй - с Физули и Ходжавендом, а в третий, 10 сентября, посетят Зангилан (село Агалы) и Джебраил (Худафаринский мост).