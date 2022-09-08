Путешественник из США: Скорость восстановления инфраструктуры на освобожденных территориях впечатляет

Скорость строительства дорог на освобожденных территориях Азербайджана впечатляет.
Об этом Report заявил американский путешественник Джаганнатан Шринивасарарагаван (Jagannathan Srinivasararaghavan).
"Карабах - очень красивое место, пока мы добирались сюда я любовался красотами природы. Но больше всего меня поразило то, что новые дороги построены в такой короткий срок. Азербайджан проводит потрясающую работу по восстановлению инфраструктуры", заявил путешественник.
"Хорошо, что конфликт завершился, и было подписано трехстороннее соглашение, Азербайджан вернул свои территории”,- добавил он.
Сегодня начался трехдневный визит около 40 иностранных путешественников из более чем 20 стран в Карабах и Восточный Зангезур. В первый день они ознакомятся с Шушой и Агдамом, во второй - с Физули и Ходжавендом, а в третий, 10 сентября, посетят Зангилан (село Агалы) и Джебраил (Худафаринский мост).