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Путешественник из США: Скорость восстановления инфраструктуры на освобожденных территориях впечатляет

Путешественник из США: Скорость восстановления инфраструктуры на освобожденных территориях впечатляет "Азербайджан проводит потрясающую работу по восстановлению"
Карабах
8 сентября 2022 г. 14:36
Путешественник из США: Скорость восстановления инфраструктуры на освобожденных территориях впечатляет

Скорость строительства дорог на освобожденных территориях Азербайджана впечатляет.

Об этом Report заявил американский путешественник Джаганнатан Шринивасарарагаван (Jagannathan Srinivasararaghavan).

"Карабах - очень красивое место, пока мы добирались сюда я любовался красотами природы. Но больше всего меня поразило то, что новые дороги построены в такой короткий срок. Азербайджан проводит потрясающую работу по восстановлению инфраструктуры", заявил путешественник.

"Хорошо, что конфликт завершился, и было подписано трехстороннее соглашение, Азербайджан вернул свои территории”,- добавил он.

Сегодня начался трехдневный визит около 40 иностранных путешественников из более чем 20 стран в Карабах и Восточный Зангезур. В первый день они ознакомятся с Шушой и Агдамом, во второй - с Физули и Ходжавендом, а в третий, 10 сентября, посетят Зангилан (село Агалы) и Джебраил (Худафаринский мост).

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Версия на английском языке US traveler: Infrastructure restoration speed in liberated Azerbaijani territories impressive

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