Симонян: Пункт о Карабахе не может быть в тексте мирного договора с Азербайджаном

Симонян: Пункт о Карабахе не может быть в тексте мирного договора с Азербайджаном

Армения никогда не имела территориальных претензий к Азербайджану.

https://static.report.az/photo/f1c75cf8-3a0b-3aaf-8a93-62cdfdd7f665.jpg https://static.report.az/photo/f1c75cf8-3a0b-3aaf-8a93-62cdfdd7f665.jpg

Армения никогда не имела территориальных претензий к соседней стране, а пункт о том, что Карабах не должен быть в составе Азербайджана, не может быть включен в будущий мирный договор с Баку. Как передает Report, об этом заявил спикер парламента Армении Ален Симонян. Введение подобного пункта может вызвать появление зеркальных требований у Азербайджана и сделать недееспособным мирный договор. "Я не думаю, что в возможном мирном договоре, который подпишут Армения и Азербайджан должно быть такое упоминание. Это может вызвать зеркальное требование. Во-вторых, Армения никогда не имела территориальных претензий к Азербайджану. И указание территорий только усложнит и, возможно, превратит в ничто возможный мирный договор", - сказал Симонян. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке Simonyan: Clause on Karabakh cannot be in included in peace treaty with Azerbaijan