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Симонян: Пункт о Карабахе не может быть в тексте мирного договора с Азербайджаном

Симонян: Пункт о Карабахе не может быть в тексте мирного договора с Азербайджаном Армения никогда не имела территориальных претензий к Азербайджану.
Карабах
14 октября 2022 г. 15:15
Симонян: Пункт о Карабахе не может быть в тексте мирного договора с Азербайджаном

Армения никогда не имела территориальных претензий к соседней стране, а пункт о том, что Карабах не должен быть в составе Азербайджана, не может быть включен в будущий мирный договор с Баку.

Как передает Report, об этом заявил спикер парламента Армении Ален Симонян.

Введение подобного пункта может вызвать появление зеркальных требований у Азербайджана и сделать недееспособным мирный договор.

"Я не думаю, что в возможном мирном договоре, который подпишут Армения и Азербайджан должно быть такое упоминание. Это может вызвать зеркальное требование. Во-вторых, Армения никогда не имела территориальных претензий к Азербайджану. И указание территорий только усложнит и, возможно, превратит в ничто возможный мирный договор", - сказал Симонян.

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Версия на английском языке Simonyan: Clause on Karabakh cannot be in included in peace treaty with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Simonyan: “Azərbaycanla sülh müqaviləsinin mətnində Qarabağla bağlı bənd ola bilməz”

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