Симонян: Пункт о Карабахе не может быть в тексте мирного договора с Азербайджаном

Армения никогда не имела территориальных претензий к соседней стране, а пункт о том, что Карабах не должен быть в составе Азербайджана, не может быть включен в будущий мирный договор с Баку.
Как передает Report, об этом заявил спикер парламента Армении Ален Симонян.
Введение подобного пункта может вызвать появление зеркальных требований у Азербайджана и сделать недееспособным мирный договор.
"Я не думаю, что в возможном мирном договоре, который подпишут Армения и Азербайджан должно быть такое упоминание. Это может вызвать зеркальное требование. Во-вторых, Армения никогда не имела территориальных претензий к Азербайджану. И указание территорий только усложнит и, возможно, превратит в ничто возможный мирный договор", - сказал Симонян.