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Политолог: Сила азербайджанской армии может вернуть любую территорию

Политолог: Сила азербайджанской армии может вернуть любую территорию Операция "Возмездие", которая была проведена недавно, вновь показала, что сила азербайджанской армии может вернуть любую территорию и армянской стороне лучше договориться с азербайджанцами, чем иметь дополнительные жертвы среди своего населения.
Карабах
27 августа 2022 г. 15:55
Политолог: Сила азербайджанской армии может вернуть любую территорию

Операция "Возмездие", которая была проведена недавно, вновь показала, что сила азербайджанской армии может вернуть любую территорию и армянской стороне лучше договориться с азербайджанцами.

Об этом российскому бюро Report заявила российский политолог, заместитель директора Института политических исследований Дарья Гревцова.

Эксперт отметила, что Ереван выполнил шестой пункт трехстороннего договора после завершения строительства дороги альтернативной Лачынскому коридору: "По договору от 10 ноября 2020 года, армяне должны были покинуть город Лачын. Азербайджан в свою очередь построил им дорогу, по которой они могут перемещаться, и поэтому сейчас армяне ушли", - дополнила Гревцова.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyalı politoloq: “Azərbaycan Ordusu istənilən ərazini geri qaytara bilər”

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