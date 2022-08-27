Политолог: Сила азербайджанской армии может вернуть любую территорию

Операция "Возмездие", которая была проведена недавно, вновь показала, что сила азербайджанской армии может вернуть любую территорию и армянской стороне лучше договориться с азербайджанцами, чем иметь дополнительные жертвы среди своего населения.

Операция "Возмездие", которая была проведена недавно, вновь показала, что сила азербайджанской армии может вернуть любую территорию и армянской стороне лучше договориться с азербайджанцами.

Об этом российскому бюро Report заявила российский политолог, заместитель директора Института политических исследований Дарья Гревцова.

Эксперт отметила, что Ереван выполнил шестой пункт трехстороннего договора после завершения строительства дороги альтернативной Лачынскому коридору: "По договору от 10 ноября 2020 года, армяне должны были покинуть город Лачын. Азербайджан в свою очередь построил им дорогу, по которой они могут перемещаться, и поэтому сейчас армяне ушли", - дополнила Гревцова.