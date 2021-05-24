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Швыдкой: В ЮНЕСКО убедятся, что все заявления Ильхама Алиева о памятниках культуры выполняются

Швыдкой: В ЮНЕСКО убедятся, что все заявления Ильхама Алиева о памятниках культуры выполняются "Уверен, что и эксперты ЮНЕСКО, которые посетят регион, убедятся в том, что слова президента Азербайджана выполняются"
Карабах
24 мая 2021 г. 17:46
Швыдкой: В ЮНЕСКО убедятся, что все заявления Ильхама Алиева о памятниках культуры выполняются
Михаил Швыдкой

"Сохранение культурных памятников, особенно в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта, — это вопрос очень деликатный и трудный. Неслучайно сегодня он стоит с новой остротой. Очень важно, что президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о бережном отношении азербайджанской стороны ко всем памятникам, которые находятся на территориях, принадлежащих Азербайджану, вне зависимости от их конфессиональной и этнической принадлежности. Я уверен, что и эксперты ЮНЕСКО, которые посетят регион, убедятся в том, что слова президента выполняются".

Об этом российскому бюро Report заявил советский и российский искусствовед, специальный представитель президента Российской Федерации Михаил Швыдкой.

Ранее президент Ильхам Алиев заявил, что миссия ЮНЕСКО планирует прибыть в Азербайджан в следующем месяце.

Швыдкой также подчеркнул, что отношение к памятникам это очень чувствительная, как лакмусовая бумажка, тема, которая будет всегда свидетельствовать о добрососедстве и доброй воле азербайджанского народа.

Спецпредставитель президента РФ также рассказал о своем недавнем визите Баку в составе делегации во главе с МИД России Сергеем Лавровым. Он подчеркнул, что отношения двух государств в сфере культуры очень важны: "Я надеюсь, что на предстоящем форуме в Петербурге осенью Азербайджан предстанет в качестве специального и почетного гостя. Готовятся различного рода выступления, связанные с азербайджанской культурой. Я уверен, что все участники форума по достоинству оценят тот расцвет азербайджанской культуры, которая сегодня отличает эту страну".

Напомним, проведение IX Санкт-Петербургского международного культурного форума планируется на 11-13 ноября.

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Версия на азербайджанском языке Şvıdkoy: "UNESCO Azərbaycan Prezidentinin mədəniyyət abidələrinə dair bəyanatlarının yerinə yetirildiyinə əmin olacaq"

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