Швыдкой: Президентов Азербайджана и России связывают долгие дружеские отношения

Вопрос примирения Азербайджана и Армении требует точности в решении ряда проблем, в том числе в процессе делимитации и демаркации границ. И Россия готова оказать содействие сторонам в этом вопросе.

Вопрос примирения Азербайджана и Армении требует точности в решении ряда проблем, в том числе в процессе делимитации и демаркации границ. И Россия готова оказать содействие сторонам в этом вопросе.

Об этом Report заявил спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Швыдкой подчеркнул, что Россия "в высшей степени заинтересована в установлении мира на Кавказе".

По его словам, Россия вела себя очень выдержанно во время Второй карабахской войны: "Мы старались делать все, чтобы не разрушить наши отношения с Азербайджаном, который является нашим партнёром, и с Арменией".

Швыдкой отметил, что "президентов Азербайджана и России связывают долгие дружественные отношения".

Спецпредставитель президента РФ заявил, что на нынешнем этапе необходимо думать о том, как примирить не только государства, но и народы: "История последних 30 лет перевернулась в 2020 году...Сегодня главное - это понять, что нет альтернативы миру, потому что война не принесёт счастья ни одному, ни другому народу".