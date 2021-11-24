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Швыдкой: Президентов Азербайджана и России связывают долгие дружеские отношения

Швыдкой: Президентов Азербайджана и России связывают долгие дружеские отношения Вопрос примирения Азербайджана и Армении требует точности в решении ряда проблем, в том числе в процессе делимитации и демаркации границ. И Россия готова оказать содействие сторонам в этом вопросе.
Карабах
24 ноября 2021 г. 16:31
Швыдкой: Президентов Азербайджана и России связывают долгие дружеские отношения
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Вопрос примирения Азербайджана и Армении требует точности в решении ряда проблем, в том числе в процессе делимитации и демаркации границ. И Россия готова оказать содействие сторонам в этом вопросе.

Об этом Report заявил спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Швыдкой подчеркнул, что Россия "в высшей степени заинтересована в установлении мира на Кавказе".

По его словам, Россия вела себя очень выдержанно во время Второй карабахской войны: "Мы старались делать все, чтобы не разрушить наши отношения с Азербайджаном, который является нашим партнёром, и с Арменией".

Швыдкой отметил, что "президентов Азербайджана и России связывают долгие дружественные отношения".

Спецпредставитель президента РФ заявил, что на нынешнем этапе необходимо думать о том, как примирить не только государства, но и народы: "История последних 30 лет перевернулась в 2020 году...Сегодня главное - это понять, что нет альтернативы миру, потому что война не принесёт счастья ни одному, ни другому народу".

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Версия на азербайджанском языке Putinin nümayəndəsi: “Azərbaycan və Rusiya prezidentlərini dostluq münasibətləri bağlayır”
Версия на английском языке Shvydkoi: Azerbaijani, Russian presidents have long-term friendly relations

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