Швейцарская компания заинтересована в углублении сотрудничества с Азербайджаном на освобожденных территориях

Швейцарская компания “sa_partners” рассматривает другие возможности для сотрудничества с Азербайджаном на освобожденных территориях.

Швейцарская компания “sa_partners” рассматривает другие возможности для сотрудничества с Азербайджаном на освобожденных территориях.

Об этом Report заявила партнер-учредитель компании Дунья Ковари.

Она отметила, что компания уже работает над генпланами городов Зангилана, Кяльбаджара и Губадлы. Первые два проекта уже завершены, а работа над последним - генпланом Губадлы - еще ведется.

"Одно дело, когда слышишь и читаешь о всех разрушениях, и совсем другое - это быть тут и видеть все своими глазами. Дело не только в том, что произошло только 30 лет тому назад, а в том, что происходило на протяжении этих 30 лет. Природа и экосистема серьезно пострадали. Восстанавливать все это очень сложно, но есть очень много возможностей", заявила Ковари.