Шведский режиссер снимет документальный фильм о городе Шуше

Шведский фотограф и режиссер Микаэл Силкберг снимет документальный фильм о городе Шуше и его культурно-историческом наследии.

Шведский фотограф и режиссер Микаэл Силкберг снимет документальный фильм о городе Шуше и его культурно-историческом наследии.

Как сообщает Report, для подготовки к работе М.Силкберг три дня провел в Шуше.

По его словам, это попытка "объяснить европейскому миру культуру и особенности этого города".

Силкберг отметил, что планирует использовать в фильме отрывки газелей, мугама и найти схожесть с другими музыкальными жанрами, включая даже джаз. «Есть очень похожие элементы в европейской джазовой музыке, например, импровизация. И я попытаюсь, узнав с нуля местную культуру, донести ее до европейского зрителя", - заявил он.

Основным символом документального фильма станет цветок Харыбюльбюль. Съемки будут проходить в Шуше и Баку.

Шведский режиссер рассказал, что одним из самых сильных впечатлений от увиденного в Шуше стали "расстрелянные памятники

деятелей азербайджанской культуры".

"Они как символ того, что и разрушенное можно восстановить и что остальные памятники города будут восстановлены в ближайшем будущем», - заявил режиссер.

По его словам, премьера фильма запланирована к показу на кинофестивале В Турции в августе.