Шведский эксперт: Карабах - важный пункт маршрута между Европой и Азией

Устойчивый мир в регионе после окончания Второй Карабахской войны важен для мирового сообщества с точки зрения построения инфраструктуры и коммуникаций.

Устойчивый мир в регионе после окончания Второй Карабахской войны важен для мирового сообщества с точки зрения построения инфраструктуры и коммуникаций.

Об этом Европейскому бюро Report сказал бывший депутат (2014-2018 гг.) Риксдага (парламента) Королевства Швеция, эксперт Павел Гамов.

"Сейчас очень важно улучшить инфраструктуру в регионе, а также транспортные маршруты в Европу. Нужно, чтобы люди могли воспользоваться более лучшим маршрутом перемещения из Азербайджана и Карабахского региона в соседние страны и континенты. Это касается и перевозки товаров. Карабах является важным пунктом маршрута между Европой и Азией. И Азербайджан, и страны Центральной Азии и Европы заинтересованы в улучшении дорожной сети и коммуникационных маршрутов для облегчения туризма, рабочих поездок, торговли и других важных сфер",- добавил Гамов.