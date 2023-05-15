Шуше возвращают былую красоту и величие, город стремительно благоустраивается - РЕПОРТАЖ

Некогда оккупированный врагом и превратившийся в руины город Шуша возвращает свою былую красоту. Свободный город обретает новое дыхание. На каждом углу проводятся работы по благоустройству и реконструкции. По мере обновления инфраструктуры улицы города бл

Некогда оккупированный врагом и превратившийся в руины город Шуша возвращает свою былую красоту. Свободный город обретает новое дыхание. На каждом углу проводятся работы по благоустройству и реконструкции. По мере обновления инфраструктуры улицы города благоустраиваются и получают названия.

Таблички с названиями улиц вдоль дорог показывают, что в город вернулась жизнь: улицы Гейдара Алиева, 8 Ноября, Железный кулак, Победы, Карабах, Ататюрка, Хуршидбану Натаван, Хана Шушинского, Моллы Панаха Вагифа и Панахали хана являются яркими примерами восстановления исторического наследия Азербайджана в Шуше.

Начальник отдела по связям с общественностью Управления государственного заповедника города Шуша Самая Мамедова рассказала сотруднику Report, что по мере обновления городской инфраструктуры будут даны названия новым улицам.

Отметим, что строительные работы, проводимые в жилом комплексе из 23 зданий, продолжаются быстрыми темпами. Строительство жилого комплекса общей площадью около 8 гектаров планируется завершить в конце этого года. В комплексе, состоящем из трехэтажных и пятиэтажных зданий, будет 450 квартир. Кроме того, в городе будет построен второй жилой комплекс из 17 зданий. В комплексе, расположенном на площади 4,25 га, будут построены двухэтажные и трехэтажные здания. Из 238 квартир в комплексе 119 будут двухкомнатными, а 119 - трехкомнатными.

Говоря о строительных работах в первом жилом комплексе, С.Мамедова отметила, что здесь завершено примерно 50-60 процентов работ. По ее словам, к концу этого года начнется первый этап переселения в Шушу, и сотни шушинцев вернутся в родные края.

"В настоящее время на улице Карабах строятся 10 нежилых зданий. В следующем году они будут сданы в эксплуатацию. В этих зданиях разместятся офисы, торговые центры. В целях дальнейшего повышения уровня обслуживания жителей города Шуша в бывшем здании почты начаты работы по реконструкции и ремонту, которые планируется завершить в течение 11 месяцев. Здесь будут функционировать центры Службы ASAN и DOST, дом МСП, филиал Министерства цифрового развития и транспорта (почта, АТС)", - отметила она.

Директор Центра обучения и инноваций ОАО "Азеришыг" Араз Мамедзаде рассказал сотруднику Report, что Центр инновационных технологий электрических сетей, построенный в Шуше, способен предоставить как специалистам, так и гостям электронную информацию об инновационных технологиях, применяемых на освобожденных от оккупации территориях.

"В соответствии с требованиями зоны зеленой энергии, на крыше Центра инновационных технологий установлены солнечные панели. Это также создаст возможности для широкого использования возобновляемых источников энергии в распределительных сетях в будущем. Во дворе центра также установлены зарядные устройства для электромобилей".

Кроме того, расширяется туристический потенциал Шуши. Город, отличающийся красивым рельефом, самобытной природой и уникальным архитектурным стилем, а также богатым культурно-историческими памятниками, через некоторое время станет местом отдыха многочисленных туристов. Поэтому президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева уделяют особое внимание расширению туристического потенциала Шуши.

Генеральный менеджер Шушинского комплекса отеля-конгресс-центра Бабек Гасанов рассказал сотруднику Report, что туристический потенциал города будет удвоен с открытием комплекса, расположенного в центре города, на дороге Победы.

По его словам, здание спроектировано как в классическом, так и в постмодернистском архитектурном стиле и имеет сложную структуру: "Дизайн интерьера здания отражает разнообразие и богатство климата, культуры, истории Азербайджана. Кроме того, балконы, северный и южный фасады комплекса выполнены из древесных материалов, использованных при строительстве исторических зданий Шуши - дома Зохраббекова XIX века, Дома-музея Узеира Гаджибейли. В четырехэтажном Шушинском комплексе, привлекающем внимание уникальным архитектурным решением, насчитывается 154 номера, конференц- и банкетные залы, ресторан, бассейн, СПА, фитнес и другие услуги. В библиотеке центра имеется до 1000 книг".