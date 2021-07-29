Шуша - город, который живет в сердце каждого азербайджанца - ВИДЕО

В XIX веке Шуша была одним из крупнейших городов на Кавказе, превосходящим размерами и богатством даже Баку. Город находился на пересечении множества караванных путей и славился своими шелками, мощеными улицами, большими каменными особняками, яркими узорч

В XIX веке Шуша была одним из крупнейших городов на Кавказе, превосходящим размерами и богатством даже Баку. Город находился на пересечении множества караванных путей и славился своими шелками, мощеными улицами, большими каменными особняками, яркими узорчатыми коврами. Для каждого азербайджанца Шуша – это символ нашей культуры и истории.

Однако в мае 1992 года в разгар карабахской войны армянские оккупационные силы захватили Шушу и подвергли город варварскому разрушению, уничтожив в числе прочего ценнейшие историко-архитектурные памятники. Лишь спустя почти 30 лет город был освобожден от оккупации и сегодня постепенно начинает возвращаться к жизни.

По поручению главы государства Государственный комитет по градостроительству и архитектуре уже приступил к работам по планированию и проектированию в целях реконструкции Шуши. В рамках этих работ была восстановлена знаменитая надпись "Шуша", которая когда-то существовала над крепостной стеной, но была снесена вооруженными силами Армении в период оккупации. Сегодня она вновь встречает всех гостей города.

Достаточно сильно пострадал дом Хуршидбану Натаван - дочери последнего правителя Карабаха Мехтигулу хана Джаваншира, который являлся одной из достопримечательностей города. После оккупации Шуши в 1992 году армянскими вооруженными силами, дом подвергся планомерному разрушению. Сейчас от некогда процветающего и красивейшего дворца остались лишь полуразрушенные стены. Группа зарубежных журналистов, побывав в Шуше, ознакомилась с тем, в каком состоянии сегодня находится дом Хуршидбану Натаван, а также другие основные достопримечательности города.

"Я очень рад быть здесь в этом регионе. Эта возможность и честь, поскольку не так много иностранцев и журналистов были здесь. Я рад быть в Шуше…Очень важно после победы в войне начать деятельность по восстановлению. Также важно не только восстановить инфраструктуру, но и чтобы люди смогли как можно скорее вернуться и жить тут", - заявил Report президент Института перспективного анализа и безопасности в Европе Эммануэль Дюпюи.

Одними из местных историко-религиозных памятников являются также мечети Юхары и Ашагы Говхар-ага или Джума-мечеть.

В Шуше в свое время было 17 мечетей, однако они были разрушены армянами или в них держали скот.

Мечеть Ашагы Говхар-ага расположена в нижнем квартале города Шуша и с 1992 года пребывает в полуразрушенном состоянии. После освобождения от оккупации начаты работы по ее реставрации.

"Мне очень жаль, и меня действительно ужаснуло, что армяне держали скот в мечети. Я прибыла из Южной Америки, из Бразилии. В Бразилии мы живем все вместе - христиане, мусульмане, евреи и не сталкиваемся с подобным. И я шокирована, что такое могло произойти. В нашей стране есть и мечети, и церкви, и мы уважаем друг друга. Поэтому слышать о подобном для меня очень печально. Армяне не должны были поступать таким образом. Потому что это религия, мы должны уважать веру друг друга. Такое не должно повториться", - заявила бразильская журналистка Фабиана Джейхан.

Мечеть Юхары Говхар-ага уже отремонтирована. Это самая древняя мечеть, построенная на центральной городской площади. После возвращения Шуши в ноябре 2020 года впервые за последние 28 лет в ней совершили намаз азербайджанские военнослужащие. В январе 2021 года мечеть посетил президент Азербайджана Ильхам Алиев с первой леди Мехрибан Алиевой. Президент подарил мечети привезенный из Мекки Коран.

Посетившего Шушу мексиканского журналиста, ведущего на государственном телевизионном канале Canal Once, канале ABC Федерико Ламонта, по его словам, больше всего впечатлила Мечеть Юхары Говхар-ага. Он совершил здесь свою молитву.

"Больше всего мне понравился визит в мечеть. Потому что, несмотря, например, на то, что я - католик, вы - мусульманин, еще кто-то агностик, мы все верим в некую силу. И эта вера ведет нас в этом сложном мире.

Во время молитвы в мечети я говорил со своим Богом, о том, что возможно я не очень хороший христианин, я совершил много ошибок в жизни, но просил Бога о его поддержке", - заявил Ф. Ламонт.

Зарубежные журналисты посетили и церковь Газанчылар в Шуше. Изначально это был православный храм, однако в середине 90-х годов, оккупировавшие город армяне, перестроили эту церковь, изменив первоначальный вид. Церковь серьезно пострадала в ходе Второй карабахской войны в результате попадания в нее артиллерийского снаряда.

После освобождения города от оккупации, власти Азербайджана приступили к восстановлению разрушенных объектов, включая эту церковь.

В настоящее время ведутся работы по устранению последствий разрушений от обстрела церкви и возвращения ей первоначального вида.

"Город Шуша напомнил мне древнюю Гавану. Он вызвал во мне чувство ностальгии. У города Шуша очень прекрасная аура, этот город для меня как прекрасная принцесса. И после восстановления у этого города есть большой потенциал, все узнают о нем, и будут приезжать. Азербайджанцы - очень духовная нация, чтящая свои традиции и мне кажется этому стоит поучиться у азербайджанцев", - заявил колумбийский журналист Роберто Тробахо.

Излюбленным местом приезжающих в Шушу гостей был и легендарный "Джыдыр дюзю" с его неповторимой и уникальной природой. "Джыдыр Дюзю" называли "поле скачек", где соревновались знаменитые карабахские скакуны. Соревнования на этом поле устраивали несколько веков, здесь можно было увидеть лучших карабахских лошадей, что привлекало не только местных жителей, но и зарубежных путешественников.

И сегодня отсюда открывается вид на захватывающую дух природу, а также строящуюся дорогу Победы, которая соединит Физули и Шушу.

"Мне очень понравился город Шуша, это горное, очень красивое место со своей особой атмосферой. Я впечатлена. Это земля была оккупирована на протяжении 30 лет, и теперь нужно провести работы по реконструкции, чтобы полностью восстановить город, но сам город очень замечательный. Я думаю, что он станет еще лучше после того, как правительство Азербайджана завершит работы по его восстановлению", - заявила бразильская журналиста Фабиана Джейхан.