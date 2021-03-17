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Шойгу рассказал о турецко-российском совместном мониторинговом центре

Шойгу рассказал о турецко-российском совместном мониторинговом центре «Если говорить об отношениях с Турцией, у нас идет очень непростая, очень сложная, но очень результативная работа. Совместная работа. Сложная потому, что мешают, и мешает то, что Турция - член НАТО. Конечно, это мешает, но сам по себе это, я бы сказал, да
Карабах
17 марта 2021 г. 08:14
Шойгу рассказал о турецко-российском совместном мониторинговом центре

«Если говорить об отношениях с Турцией, у нас идет очень непростая, очень сложная, но очень результативная работа. Совместная работа. Сложная потому, что мешают, и мешает то, что Турция - член НАТО. Конечно, это мешает, но сам по себе это, я бы сказал, даже уникальный опыт, когда одна страна в НАТО, другая страна не член НАТО».

Как передает Report, об этом в интервью “Tengrinews” заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

По его словам, России и Турции удается находить компромиссы даже там, где это кажется невозможным. "Например, Идлибская зона деэскалации. Вообще, создание в свое время зон деэскалации в Сирии, на наш взгляд, это новая страница и новый механизм разрешения такого рода конфликтов. Создать зоны деэскалации для того, чтобы люди начали говорить между собой, чтобы действительно произошло своего рода разделение. Вот одни готовы жить вот так, а другие не готовы так жить, поэтому появляются эти зоны", - пояснил глава ведомства.

Шойгу также напомнил, что Россия совместно с Турцией ведет патрулирование на северо-востоке Сирии. "И мы вместе занимаемся борьбой с террористами. У нас идет совместная работа, довольно часто в совместном воздушном пространстве. И мы регулируем и контролируем многие пункты перехода, мы занимаемся вместе беженцами", - отметил министр.

Кроме того, он напомнил о турецко-российском совместном мониторинговом центре в Агдаме. "Это такая очень непростая операция. Именно так я хотел бы ее назвать и никак иначе. Потому что в ней было задействовано огромное количество аргументов, элементов, мотивов", - сказал глава министерства.

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Версия на азербайджанском языке Serqey Şoyqu Türkiyə-Rusiya Birgə Monitorinq Mərkəzindən danışdı

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