Шойгу обсудил с армянским коллегой cитуацию в Карабахе

Разговор состоялся в преддверии запланированных на сегодня переговоров президента РФ и премьер-министра Армении

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном. Об этом сообщает российское бюро Report со ссылкой на пресс-службу минобороны РФ.

"В среду состоялся телефонный разговор министра обороны Российской Федерации генерала армии Шойгу с министром обороны Республики Армения Арутюняном. Руководители оборонных ведомств обсудили ситуацию, связанную с урегулированием в Нагорном Карабахе, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - говорится в сообщении.

Разговор состоялся в преддверии запланированных на сегодня переговоров президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москве.