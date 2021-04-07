Главный раввин евреев-ашкенази о поездке в Агдам: Очень печально видеть все это

Шнеор Сегал помолился в память о погибших и за здоровье всех раненых в ходе Отечественной войны

Очень печально видеть освобожденные территории такими. Долгие годы люди не были тут и не могли вернуться в свои дома.

Как сообщает Report, об этом заявил главный раввин евреев-ашкенази Азербайджана Шнеор Сегал журналистам в Агдаме.

"Но я считаю, что нужно перевернуть эту грустную и печальную страницу. Спустя годы на этих разрушенных землях собрались представители всех религиозных конфессий и помолились все вместе. Я думаю, Всевышний смотрит на это сверху и понимает, что мы успешно прошли это испытание. Мы вернулись сюда, но с другими мыслями - строить, развивать, объединять людей вместе.

Я уверен, что то, что мы были сегодня здесь вместе, Бог это все увидит и принесет большое благословение снова на эти земли. Пусть Всевышний даст силы нашему Президенту и всем тем, кто занимается восстановлением и возвратом жизни на эти земли", - заявил Ш. Сегал.

Он также помолился в память о погибших и за здоровье всех раненых в ходе Отечественной войны и выразил надежду, что в скором будущем вернувшись в Агдам еще раз, увидит тут процветающий край.