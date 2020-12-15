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Шевченко: Мне очень жаль, что это оружие было поставлено Армении Россией

Шевченко: Мне очень жаль, что это оружие было поставлено Армении Россией "Мое мнение – это не только мнение максима Шевченко, а мнение огромного количества людей в России, которых вы не услышите в официальных СМИ"
Карабах
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15 декабря 2020 г. 15:13
Шевченко: Мне очень жаль, что это оружие было поставлено Армении Россией
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"Мое мнение – это не только мнение Максима Шевченко, а мнение огромного количества людей в России, которых вы не услышите в официальных СМИ. Поверьте, подавляющая часть русского и других народов России всегда была на вашей стороне. Потому что, мы на стороне справедливости. И если вы думаете, что голос телевидения – это голос России, то знайте, что это не так".

Как сообщает Report, об этом в ходе своего визита в пострадавшую от атак ВС Армении Гянджу заявил российский политолог, журналист, телеведущий и общественный деятель Максим Шевченко.

М. Шевченко также отметил, что армянская сторона среди ночи подвергла террористической атаке спящий город Гянджа.

"Здесь и рядом нет никакой военной инфраструктуры, а аэропорт, по которому якобы они стрелял, вообще находится от города вдалеке. Здесь речь идет только лишь о запугивании и убийстве гражданского населения. Они вызвали совершенно иной результат. Азербайджанский народ, который и без того хотел вернуть свою родину, и те, кто вернул Шушу и другие земли, действовали также от имени тех, кто пал здесь в результате актов террора", - добавил политолог.

Он подчеркнул, что победа Азербайджана – это не только торжество справедливости азербайджанского народа, но и всех сил справедливости в мире.

"В мире огромное количество несправедливости. Империализм позволяет себе использовать ракеты, бомбы, чтобы менять границы, убивать людей, добиваться экономических преференций. Но вы доказали, что человек, человеческая солидарность и храбрость сильнее. Я приношу огромное соболезнование жителям Гянджи. И мне очень жаль, что это оружие было поставлено [армянам] Россией. И мы будем стараться сделать так, чтобы Южный Кавказ стал зоной мира. Хотелось бы делать это мирным путем, но выяснилось, что без войны тоже невозможно. Я надеюсь, что и там, откуда летели эти ракеты, придут в себя и горько заплачут, поняв что они сделали, к чему ведут свою страну, свой народ и весь Кавказ", - заключил М. Шевченко, пожелав мира и спокойствия всему Кавказу.

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