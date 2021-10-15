Шевченко: МГ ОБСЕ не сделала ничего для исторической справедливости

Минская группа ОБСЕ не сделала ничего для того, чтобы была восторжествовала историческая справедливость.
Об этом российскому бюро Report заявил российский политолог, журналист, телеведущий и общественный деятель Максим Шевченко, комментирую прошедшую в Минске трёхстороннюю встречу глав МИД Азербайджана, России и Армении.
"Говорить лучше, чем воевать. Я всегда положительно отношусь к таким встречам, тем более они прошли в Минске. Мы знаем, что на сегодняшний день Минская группа ОБСЕ не сделала ничего для того, чтобы была восторжествовала историческая справедливость. Оценка работе этой организации президент Азербайджана Ильхама Алиева абсолютно точна. Возможно, в Минске пришло время дать старт некой новой инициативе будущего", - заявил М. Шевченко.
По словам эксперта, стороны нуждаются в налаживании диалога и оздоровлении отношений: "Я верю и знаю, что народы Азербайджана и Армении взывают о мире. Азербайджан сделал свои шаги к миру, установлению нормальных границ, экономических отношений, транспортных коридоров. Очередь теперь за Арменией".
Шевченко отметил, что сегодня существуют большие перспективы на дальнейшее продолжение диалога: "Участие России в переговорах даёт надежду на возможность диалога. Ведь Россия - проверенный друг Азербайджана. Президент Путин всегда держит свое слово".