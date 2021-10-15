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Шевченко: МГ ОБСЕ не сделала ничего для исторической справедливости

Шевченко: МГ ОБСЕ не сделала ничего для исторической справедливости "Азербайджан сделал свои шаги, очередь теперь за Арменией"
Карабах
15 октября 2021 г. 10:54
Шевченко: МГ ОБСЕ не сделала ничего для исторической справедливости
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Минская группа ОБСЕ не сделала ничего для того, чтобы была восторжествовала историческая справедливость.

Об этом российскому бюро Report заявил российский политолог, журналист, телеведущий и общественный деятель Максим Шевченко, комментирую прошедшую в Минске трёхстороннюю встречу глав МИД Азербайджана, России и Армении.

"Говорить лучше, чем воевать. Я всегда положительно отношусь к таким встречам, тем более они прошли в Минске. Мы знаем, что на сегодняшний день Минская группа ОБСЕ не сделала ничего для того, чтобы была восторжествовала историческая справедливость. Оценка работе этой организации президент Азербайджана Ильхама Алиева абсолютно точна. Возможно, в Минске пришло время дать старт некой новой инициативе будущего", - заявил М. Шевченко.

По словам эксперта, стороны нуждаются в налаживании диалога и оздоровлении отношений: "Я верю и знаю, что народы Азербайджана и Армении взывают о мире. Азербайджан сделал свои шаги к миру, установлению нормальных границ, экономических отношений, транспортных коридоров. Очередь теперь за Арменией".

Шевченко отметил, что сегодня существуют большие перспективы на дальнейшее продолжение диалога: "Участие России в переговорах даёт надежду на возможность диалога. Ведь Россия - проверенный друг Азербайджана. Президент Путин всегда держит свое слово".

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Версия на азербайджанском языке Maksim Şevçenko: "ATƏT-in Minsk qrupu tarixi ədalət üçün heç bir iş görməyib"
Версия на английском языке Shevchenko: OSCE MG did nothing for historical justice

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