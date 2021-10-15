Шевченко: МГ ОБСЕ не сделала ничего для исторической справедливости

"Азербайджан сделал свои шаги, очередь теперь за Арменией"

Минская группа ОБСЕ не сделала ничего для того, чтобы была восторжествовала историческая справедливость.

Об этом российскому бюро Report заявил российский политолог, журналист, телеведущий и общественный деятель Максим Шевченко, комментирую прошедшую в Минске трёхстороннюю встречу глав МИД Азербайджана, России и Армении.

"Говорить лучше, чем воевать. Я всегда положительно отношусь к таким встречам, тем более они прошли в Минске. Мы знаем, что на сегодняшний день Минская группа ОБСЕ не сделала ничего для того, чтобы была восторжествовала историческая справедливость. Оценка работе этой организации президент Азербайджана Ильхама Алиева абсолютно точна. Возможно, в Минске пришло время дать старт некой новой инициативе будущего", - заявил М. Шевченко.

По словам эксперта, стороны нуждаются в налаживании диалога и оздоровлении отношений: "Я верю и знаю, что народы Азербайджана и Армении взывают о мире. Азербайджан сделал свои шаги к миру, установлению нормальных границ, экономических отношений, транспортных коридоров. Очередь теперь за Арменией".

Шевченко отметил, что сегодня существуют большие перспективы на дальнейшее продолжение диалога: "Участие России в переговорах даёт надежду на возможность диалога. Ведь Россия - проверенный друг Азербайджана. Президент Путин всегда держит свое слово".