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Шесть автомобилей МККК беспрепятственно проехали по дороге Ханкенди-Лачын

Шесть автомобилей МККК беспрепятственно проехали по дороге Ханкенди-Лачын На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для беспрепятственного проезда шести автомобилей Международного комитета Красного Креста (МККК).
Карабах
18 февраля 2023 г. 09:19
Шесть автомобилей МККК беспрепятственно проехали по дороге Ханкенди-Лачын

На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для беспрепятственного проезда шести автомобилей Международного комитета Красного Креста (МККК).

Как сообщает освещающий акцию сотрудник Report, шесть легковых автомобилей беспрепятственно проехали из Ханкенди в направлении Лачына.

Участники акции протеста не препятствуют движению транспорта, используемого в гуманитарных целях.

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын гражданских активистов против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 69 дней.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики и Закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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Версия на английском языке Фото6 ICRC vehicles pass freely through Khankandi-Lachin road
Версия на азербайджанском языке Фото Xankəndi-Laçın yolunda BQXK-ya məxsus 6 avtomobilin hərəkətinə şərait yaradılıb

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