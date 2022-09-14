Шехид Зияфят Гусейнов похоронен в Биласуваре

Похоронен военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана Гусейнов Зияфят Маил оглу, ставший шехидом в результате провокаций Армении.

Похоронен военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана Гусейнов Зияфят Маил оглу, ставший шехидом в результате провокаций Армении.

Как передает муганьское бюро Report, шехид был похоронен на кладбище в родном селе Аманкенд Биласуварского района.

В церемонии приняли участие представители района, военные и представители общественности.

Шехид З.Гусейнов родился 15 мая 1994 года в селе Аманкенд Биласуварского района.

З.Гусейнов нес службу в звании прапорщика в рядах сил специального назначения.

Шехид З.Гусейнов был женат, у него остался двухлетний сын.