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Шехид Зияфят Гусейнов похоронен в Биласуваре

Шехид Зияфят Гусейнов похоронен в Биласуваре Похоронен военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана Гусейнов Зияфят Маил оглу, ставший шехидом в результате провокаций Армении.
Карабах
14 сентября 2022 г. 14:24
Шехид Зияфят Гусейнов похоронен в Биласуваре

Похоронен военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана Гусейнов Зияфят Маил оглу, ставший шехидом в результате провокаций Армении.

Как передает муганьское бюро Report, шехид был похоронен на кладбище в родном селе Аманкенд Биласуварского района.

В церемонии приняли участие представители района, военные и представители общественности.

Шехид З.Гусейнов родился 15 мая 1994 года в селе Аманкенд Биласуварского района.

З.Гусейнов нес службу в звании прапорщика в рядах сил специального назначения.

Шехид З.Гусейнов был женат, у него остался двухлетний сын.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞəhid Ziyarət Hüseynov Biləsuvarda dəfn edilib 

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