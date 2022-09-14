Шехид Узеир Алиев похоронен в Гёйгёле

Похоронен военнослужащий Азербайджанской армии Узеир Сабир оглу Алиев, ставший шехидом при предотвращении армянской военной провокации.

Похоронен военнослужащий Азербайджанской армии Узеир Сабир оглу Алиев, ставший шехидом при предотвращении армянской военной провокации.

Как передает западное бюро Report , в поселке Гызыл Гая города Гянджи состоялась церемония прощания с шехидом.

В церемонии прощания приняли участие члены семьи шехида, представители общественности, сотрудники правоохранительных органов и официальные лица.

Шехид был похоронен в Аллее шехидов Гёйгёльского района.

Напомним, что в ночь с 12 на 13 сентября вооруженными силами Армении была совершена широкомасштабная провокация на Дашкесанском, Кяльбаджарском, Лачинском и Зангиланском направлениях азербайджано-армянской государственной границы. В целом, при пресечении широкомасштабной провокации стали шехидами 50 военнослужащих Вооруженных сил, в том числе 42 военнослужащих Азербайджанской армии и 8 военнослужащих Государственной пограничной службы.