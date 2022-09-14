Шехид Узеир Алиев похоронен в Гёйгёле

Похоронен военнослужащий Азербайджанской армии Узеир Сабир оглу Алиев, ставший шехидом при предотвращении армянской военной провокации.
Как передает западное бюро
В церемонии прощания приняли участие члены семьи шехида, представители общественности, сотрудники правоохранительных органов и официальные лица.
Шехид был похоронен в Аллее шехидов Гёйгёльского района.
Напомним, что в ночь с 12 на 13 сентября вооруженными силами Армении была совершена широкомасштабная провокация на Дашкесанском, Кяльбаджарском, Лачинском и Зангиланском направлениях азербайджано-армянской государственной границы. В целом, при пресечении широкомасштабной провокации стали шехидами 50 военнослужащих Вооруженных сил, в том числе 42 военнослужащих Азербайджанской армии и 8 военнослужащих Государственной пограничной службы.