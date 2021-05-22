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Шехид Парвиз Нагиев будет похоронен на городском кладбище Товуза 

Шехид Парвиз Нагиев будет похоронен на городском кладбище Товуза  P. Нагиев пропал без вести в Отечественной войне в ходе боев на Муровдагском направлении
Карабах
22 мая 2021 г. 11:40
Шехид Парвиз Нагиев будет похоронен на городском кладбище Товуза 
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Тело погибшего в Отечественной войне военнослужащего Азербайджанской армии Парвиза Гюлоглан оглы Нагиева везут в Товузский район.

Как сообщает западный центр Report, военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы, сержант Парвиз Нагиев, пропавший без вести в ходе Отечественной войны, родился в 1991 году в селе Ашагы Ойсузлу Товузского района.

В настоящее время в доме шехида организована церемония прощания. В нем наряду с родственниками шехида, принимают участие чиновники данного района, представители общественности и сослуживцы покойного.

Шехид будет похоронен на городском кладбище Товуза.

Отметим, что P. Нагиев пропал без вести в Отечественной войне в ходе боев на Муровдагском направлении. Он был женат, у шехида остались двое сыновей.

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Версия на английском языке Martyr Parviz Nagiyev to be buried in Tovuz city cemetery
Версия на азербайджанском языке Şəhid Pərviz Nağıyev Tovuz şəhər qəbiristanlığında dəfn olunacaq 

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