Шехид Парвиз Нагиев будет похоронен на городском кладбище Товуза

P. Нагиев пропал без вести в Отечественной войне в ходе боев на Муровдагском направлении

Тело погибшего в Отечественной войне военнослужащего Азербайджанской армии Парвиза Гюлоглан оглы Нагиева везут в Товузский район.

Как сообщает западный центр Report, военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы, сержант Парвиз Нагиев, пропавший без вести в ходе Отечественной войны, родился в 1991 году в селе Ашагы Ойсузлу Товузского района.

В настоящее время в доме шехида организована церемония прощания. В нем наряду с родственниками шехида, принимают участие чиновники данного района, представители общественности и сослуживцы покойного.

Шехид будет похоронен на городском кладбище Товуза.

Отметим, что P. Нагиев пропал без вести в Отечественной войне в ходе боев на Муровдагском направлении. Он был женат, у шехида остались двое сыновей.