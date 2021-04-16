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Шехид Отечественной войны сегодня будет похоронен в Хачмазе

Шехид Отечественной войны сегодня будет похоронен в Хачмазе Покойный будет предан земле на кладбище села Магсудкенд Хачмазского района
Карабах
16 апреля 2021 г. 10:23
Шехид Отечественной войны сегодня будет похоронен в Хачмазе
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Сегодня будет похоронен военнослужащий Азербайджанской армии Сабухи Гусейнли, раненый во время Отечественной войны и скончавшийся после 6 месяцев пребывания в коме.

Как передает Report, покойный будет предан земле на кладбище села Магсудкенд Хачмазского района.

С.Гусейнли родился в 1998 году в селе Магсудкенд Хачмазского района. 20 октября получил тяжелое ранение в боях за Ходжавенд. 30 октября он перенес операцию на головном мозге. С.Гусейнли 6 месяцев находился в состоянии комы. Ветеран Отечественной войны стал шехидом 15 апреля.

У него остался один ребенок.

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Версия на азербайджанском языке Vətən müharibəsinin şəhidi bu gün Xaçmazda dəfn ediləcək

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