Шехид Отечественной войны сегодня будет похоронен в Хачмазе

Покойный будет предан земле на кладбище села Магсудкенд Хачмазского района

Сегодня будет похоронен военнослужащий Азербайджанской армии Сабухи Гусейнли, раненый во время Отечественной войны и скончавшийся после 6 месяцев пребывания в коме.

Как передает Report, покойный будет предан земле на кладбище села Магсудкенд Хачмазского района.

С.Гусейнли родился в 1998 году в селе Магсудкенд Хачмазского района. 20 октября получил тяжелое ранение в боях за Ходжавенд. 30 октября он перенес операцию на головном мозге. С.Гусейнли 6 месяцев находился в состоянии комы. Ветеран Отечественной войны стал шехидом 15 апреля.

У него остался один ребенок.