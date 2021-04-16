Шехид Отечественной войны сегодня будет похоронен в Хачмазе

Сегодня будет похоронен военнослужащий Азербайджанской армии Сабухи Гусейнли, раненый во время Отечественной войны и скончавшийся после 6 месяцев пребывания в коме.
Как передает Report, покойный будет предан земле на кладбище села Магсудкенд Хачмазского района.
С.Гусейнли родился в 1998 году в селе Магсудкенд Хачмазского района. 20 октября получил тяжелое ранение в боях за Ходжавенд. 30 октября он перенес операцию на головном мозге. С.Гусейнли 6 месяцев находился в состоянии комы. Ветеран Отечественной войны стал шехидом 15 апреля.
У него остался один ребенок.