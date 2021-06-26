Шехид Отечественной войны будет похоронен в Шамкире

Завтра в Шамкирском районе будет похоронен военнослужащий Азербайджанской армии Эльшан Фазиль оглы Юнисли, погибший в Отечественной войне.

Завтра в Шамкирском районе будет похоронен военнослужащий Азербайджанской армии Эльшан Фазиль оглы Юнисли, погибший в Отечественной войне.

Как сообщает западное бюро Report, церемония прощания с шехидом состоится в селе Тезекенд, где проживает его семья.

Ф.Юнисли родился в 1995 году в селе Тезекенд Шамкирского района.

Шехид, служивший в Азербайджанской армии в качестве военнослужащего сверхсрочной действительной военной службы, в первые дни Отечественной войны пропал без вести в боях на Муровдагском направлении.