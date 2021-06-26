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Шехид Отечественной войны будет похоронен в Шамкире

Шехид Отечественной войны будет похоронен в Шамкире Завтра в Шамкирском районе будет похоронен военнослужащий Азербайджанской армии Эльшан Фазиль оглы Юнисли, погибший в Отечественной войне.
Карабах
26 июня 2021 г. 23:39
Шехид Отечественной войны будет похоронен в Шамкире

Завтра в Шамкирском районе будет похоронен военнослужащий Азербайджанской армии Эльшан Фазиль оглы Юнисли, погибший в Отечественной войне.

Как сообщает западное бюро Report, церемония прощания с шехидом состоится в селе Тезекенд, где проживает его семья.

Ф.Юнисли родился в 1995 году в селе Тезекенд Шамкирского района.

Шехид, служивший в Азербайджанской армии в качестве военнослужащего сверхсрочной действительной военной службы, в первые дни Отечественной войны пропал без вести в боях на Муровдагском направлении.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBu gün nəşi tapılan şəhidimiz sabah Şəmkirdə dəfn olunacaq

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