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Шехид Отечественной войны будет похоронен в Гяндже 

Шехид Отечественной войны будет похоронен в Гяндже  Шехида похоронят сегодня на Аллее Шехидов в Гяндже
Карабах
28 апреля 2021 г. 10:17
Шехид Отечественной войны будет похоронен в Гяндже 
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Найденное вчера в ходе поисковых работ тело ставшего шехидом в боях на Физулинском направлении Эльвина Мустафаева будет предано земле в Гяндже.

Как сообщает западный центр Report, родственники 23-летнего Мустафаева Эльвина Фуад оглы, погибшего во время Отечественной войны, отправились в Физулинский район для перевозки тела. Шехида похоронят сегодня на Аллее Шехидов в Гяндже.

В последний раз семья шехида разговаривала с ним по телефону 28 октября, после этого сведений о нем не было.

Аллах рехмет элясин!

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Версия на азербайджанском языке Vətən müharibəsi şəhidi Gəncədə dəfn ediləcək

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