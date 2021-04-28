Шехид Отечественной войны будет похоронен в Гяндже

Шехида похоронят сегодня на Аллее Шехидов в Гяндже

Найденное вчера в ходе поисковых работ тело ставшего шехидом в боях на Физулинском направлении Эльвина Мустафаева будет предано земле в Гяндже.

Как сообщает западный центр Report, родственники 23-летнего Мустафаева Эльвина Фуад оглы, погибшего во время Отечественной войны, отправились в Физулинский район для перевозки тела. Шехида похоронят сегодня на Аллее Шехидов в Гяндже.

В последний раз семья шехида разговаривала с ним по телефону 28 октября, после этого сведений о нем не было.

Аллах рехмет элясин!