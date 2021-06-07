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Шехид Отечественной войны будет похоронен в Агдаше

Шехид Отечественной войны будет похоронен в Агдаше Сегодня будет похоронен военнослужащий Азербайджанской армии Масимов Акбер Юнис оглу, погибший в Отечественной войне.
Карабах
7 июня 2021 г. 13:06
Шехид Отечественной войны будет похоронен в Агдаше
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Сегодня будет похоронен военнослужащий Азербайджанской армии Масимов Акбер Юнис оглу, погибший в Отечественной войне.

Верхне-ширванское бюро Report сообщает, что тело А.Масимова будет похоронено во второй половине дня на кладбище села Гарадейин Агдашского района.

А.Масимов родился 5 октября 1994 года в селе Гарадейин Агдашского района. Шехид, служивший в Азербайджанской армии в качестве военнослужащего сверхсрочной действительной военной службы, в первые дни Отечественной войны пропал без вести в боях на Муровдагском направлении.

А.Масимов не был женат.

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Версия на азербайджанском языке ФотоVətən müharibəsinin şəhidi Ağdaşda dəfn olunub - YENİLƏNİB

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