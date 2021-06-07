Шехид Отечественной войны будет похоронен в Агдаше

Сегодня будет похоронен военнослужащий Азербайджанской армии Масимов Акбер Юнис оглу, погибший в Отечественной войне.

Сегодня будет похоронен военнослужащий Азербайджанской армии Масимов Акбер Юнис оглу, погибший в Отечественной войне.

Верхне-ширванское бюро Report сообщает, что тело А.Масимова будет похоронено во второй половине дня на кладбище села Гарадейин Агдашского района.

А.Масимов родился 5 октября 1994 года в селе Гарадейин Агдашского района. Шехид, служивший в Азербайджанской армии в качестве военнослужащего сверхсрочной действительной военной службы, в первые дни Отечественной войны пропал без вести в боях на Муровдагском направлении.

А.Масимов не был женат.