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Шехид Нихат Гасымов похоронен в Шеки

Шехид Нихат Гасымов похоронен в Шеки Ставший шехидом военнослужащий азербайджанской армии похоронен в Шеки.
Карабах
14 сентября 2022 г. 15:10
Шехид Нихат Гасымов похоронен в Шеки

Ставший шехидом военнослужащий азербайджанской армии похоронен в Шеки.

Как сообщает северо-западное бюро Report, тело солдата Нихата Мехман оглу Гасымова (2003 г.р.), погибшего при предотвращении провокаций, совершенных армянской стороной на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачынском направлениях, было доставлено в село Кичик Дяхня, где он родился, и передано семье. Шехид похоронен на сельском кладбище.

В память о шехиде был выстроен почетный караул и дан оружейный залп.

После похорон отцу шехида Мехману Гасымову был вручен трехцветный флаг Азербайджана, которым был накрыт гроб, для вечного и памятного хранения.

Отметим, что до завершения военной службы 19-летнего Нихата Гасымова оставалось 17 дней.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞəhid Nihat Qasımov Şəkidə dəfn edilib

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