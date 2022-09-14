Шехид Нихат Гасымов похоронен в Шеки

Ставший шехидом военнослужащий азербайджанской армии похоронен в Шеки.

Ставший шехидом военнослужащий азербайджанской армии похоронен в Шеки.

Как сообщает северо-западное бюро Report, тело солдата Нихата Мехман оглу Гасымова (2003 г.р.), погибшего при предотвращении провокаций, совершенных армянской стороной на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачынском направлениях, было доставлено в село Кичик Дяхня, где он родился, и передано семье. Шехид похоронен на сельском кладбище.

В память о шехиде был выстроен почетный караул и дан оружейный залп.

После похорон отцу шехида Мехману Гасымову был вручен трехцветный флаг Азербайджана, которым был накрыт гроб, для вечного и памятного хранения.

Отметим, что до завершения военной службы 19-летнего Нихата Гасымова оставалось 17 дней.