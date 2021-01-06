Шехид, командиром которого был Полад Гашымов

Старший лейтенант Керимов Асиф Мамед оглу, выходец из Джалилабадского района, был одним из самых храбрых в рядах Азербайджанской армии во время Отечественной войны.
Как передает муганское бюро Report, Асиф Керимов родился в 1989 году в селе Лязран Джалилабадского района. По завершении средней школы поступил в Нефтяную академию.
Брат шехида Фаттах Керимов рассказывает, что Асиф всегда стремился быть первым. С тех пор, как погиб его командир, генерал-майор Полад Гашымов, Асиф постоянно находился в состоянии напряжения и гнева, говорил, что ждет команды Верховного главнокомандующего, чтобы отправиться на фронт.
Именно так Асиф Керимов и поступил. 27 сентября, когда началась Отечественная война, Асиф Керимов в числе прочих добровольно отправился на фронт.
Храбрый старший лейтенант постоянно находился в передних рядах сражающихся в напряженных боях Отечественной войны, за короткий срок зарекомендовав себя как одного из самых образцовых офицеров.
Проявив свою доблесть в ряде тяжелых боев, офицер героически погиб в ходе сражений в окрестностях Шуши в ноябре прошлого года.
Асиф Керимов был предан земле в родном селении Лязран.
За проявленную отвагу был награжден медалями "За Отечество", "За освобождение Губадлы", и "За военные заслуги".
Асиф Керимов был женат, у него остались жена и дочь.
Allah rəhmət eləsin!