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Шехид, командиром которого был Полад Гашымов

Шехид, командиром которого был Полад Гашымов Старший лейтенант Керимов Асиф Мамед оглу, выходец из Джалилабадского района, был одним из самых храбрых в рядах Азербайджанской армии во время Отечественной войны
Карабах
6 января 2021 г. 00:53
Шехид, командиром которого был Полад Гашымов

Старший лейтенант Керимов Асиф Мамед оглу, выходец из Джалилабадского района, был одним из самых храбрых в рядах Азербайджанской армии во время Отечественной войны.

Как передает муганское бюро Report, Асиф Керимов родился в 1989 году в селе Лязран Джалилабадского района. По завершении средней школы поступил в Нефтяную академию.

Брат шехида Фаттах Керимов рассказывает, что Асиф всегда стремился быть первым. С тех пор, как погиб его командир, генерал-майор Полад Гашымов, Асиф постоянно находился в состоянии напряжения и гнева, говорил, что ждет команды Верховного главнокомандующего, чтобы отправиться на фронт.

Именно так Асиф Керимов и поступил. 27 сентября, когда началась Отечественная война, Асиф Керимов в числе прочих добровольно отправился на фронт.

Храбрый старший лейтенант постоянно находился в передних рядах сражающихся в напряженных боях Отечественной войны, за короткий срок зарекомендовав себя как одного из самых образцовых офицеров.

Проявив свою доблесть в ряде тяжелых боев, офицер героически погиб в ходе сражений в окрестностях Шуши в ноябре прошлого года.

Асиф Керимов был предан земле в родном селении Лязран.

За проявленную отвагу был награжден медалями "За Отечество", "За освобождение Губадлы", и "За военные заслуги".

Асиф Керимов был женат, у него остались жена и дочь.

Allah rəhmət eləsin!

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Версия на азербайджанском языке ФотоGeneral Polad Həşimovun komandiri olduğu şəhid baş leytenant

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