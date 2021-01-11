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Шехид-герой, спасший 8 товарищей

Шехид-герой, спасший 8 товарищей 44-дневная Отечественная война показала нам многочисленные примеры героизма представителей нашего народа. Отвага азербайджанских бойцов навсегда останется в нашей памяти. Одним из таких героев является уроженец Гахского района, 23-летний Гаджиахмед Гаджиа
Карабах
11 января 2021 г. 08:40
Шехид-герой, спасший 8 товарищей

44-дневная Отечественная война показала нам многочисленные примеры героизма представителей нашего народа. Отвага азербайджанских бойцов навсегда останется в нашей памяти. Одним из таких героев является уроженец Гахского района, 23-летний Гаджиахмед Гаджиахмедли.

Как передает северо-западное бюро Report, Гаджиахмед Гасан оглу Гаджиахмедли родился в 1998 году в селе Зерне Гахского района.

Гаджиахмед окончил среднюю школу в родном селе и поступил в Азербайджанский технический университет. Окончив университет, отслужил в армии. Несмотря на получение высшего образования, молодой человек отказался работать по специальности и остался служить сверхсрочником.

В ходе контрнаступательных операций азербайджанской армии, начавшихся с 27 сентября, Гаджиахмед сражался за освобождение от оккупации Физули, Зангилана, Губадлы и Лачынского коридора. В ходе этих боев он вынес с поля сражения 8 раненых сослуживцев. Несмотря на ранения, отказавшись от 15-дневного отпуска, Гаджиахмед отправился прямо с госпиталя в пекло сражений.

Последняя битва Гаджиахмеда состоялась 7 ноября. Он стал шехидом при покорении высочайшей вершины Шушинской крепости.

После смерти Гаджахмед Гаджахмедли был награжден 4 медалями - "За Родину", "За освобождение Шуши", "За освобождение Физули" и "За освобождение Губадлы". Шехида похоронили на кладбище родного села Зерне.

Allah rəhmət eləsin!

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Версия на азербайджанском языке Фотоİki dəfə yaralansa da döyüşə gedən, 8 yoldaşını xilas edən Şuşa şəhidi

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