Шехид Фарман Ягублу будет похоронен в Бейлагане

Вчера в результате обстрела армянских ВС с территории Басаркечярского района позиций Азербайджанской армии на Кельбаджарском участке армяно-азербайджанской государственной границы погиб прапорщик ВС Азербайджана Фарман Тельман оглы Ягублу.
Как сообщает Report, Ф.Ягублу родился в 1993 году в селе Гахраманлы Бейлаганского района.
Участвовавший в 44-дневной Отечественной войне прапорщик был награжден медалью "За освобождение Кельбаджара".
Шехид будет похоронен в Бейлагане.
Напомним, что его отец погиб в 1994 году во время первой Карабахской войны.