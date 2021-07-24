Шехид Фарман Ягублу будет похоронен в Бейлагане

Вчера в результате обстрела армянских ВС с территории Басаркечярского района позиций Азербайджанской армии на Кельбаджарском участке армяно-азербайджанской государственной границы погиб прапорщик ВС Азербайджана Фарман Тельман оглы Ягублу.

Вчера в результате обстрела армянских ВС с территории Басаркечярского района позиций Азербайджанской армии на Кельбаджарском участке армяно-азербайджанской государственной границы погиб прапорщик ВС Азербайджана Фарман Тельман оглы Ягублу.

Как сообщает Report, Ф.Ягублу родился в 1993 году в селе Гахраманлы Бейлаганского района.

Участвовавший в 44-дневной Отечественной войне прапорщик был награжден медалью "За освобождение Кельбаджара".

Шехид будет похоронен в Бейлагане.

Напомним, что его отец погиб в 1994 году во время первой Карабахской войны.