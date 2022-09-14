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Шехид Эльнур Рустамов похоронен в Хачмазе

Шехид Эльнур Рустамов похоронен в Хачмазе В Хачмазском районе похоронен военнослужащий ВС Азербайджана, старший прапорщик Эльнур Фаиг оглу Рустамов, погибший в результате провокации, совершенной подразделениями ВС Армении.
Карабах
14 сентября 2022 г. 14:08
Шехид Эльнур Рустамов похоронен в Хачмазе

В Хачмазском районе похоронен военнослужащий ВС Азербайджана, старший прапорщик Эльнур Фаиг оглу Рустамов, погибший в результате провокации, совершенной подразделениями ВС Армении.

Как сообщает северное бюро Report, Э.Рустамов, 1989 года рождения, похоронен в селе Эбильятаг.

33-летний шехид был женат и имел троих детей.

Он был участником Отечественной войны. За заслуги в освобождении территорий Азербайджана был награжден медалями "За освобождение Физули", "За освобождение Зангилана", "За освобождение Кяльбаджара" и "Отважный воин".

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞəhid Elnur Rüstəmov Xaçmazda dəfn edilib

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